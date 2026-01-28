Horóscopo de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: equilibrio y decisiones conscientes

miércoles, 28 de enero de 2026 · 09:36

Redacción El Diario de Carlos Paz

El miércoles propone una pausa para reflexionar antes de actuar. La clave del día será encontrar equilibrio entre lo que sentís y lo que necesitás resolver, sin apurarte.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: escuchá antes de reaccionar.

Trabajo: decisiones más claras.

Salud: bajá el ritmo.

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad y confianza.

Trabajo: avances firmes.

Salud: cuidá la alimentación.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: palabras que sanan.

Trabajo: buena comunicación.

Salud: descansá mejor.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: sensibilidad compartida.

Trabajo: enfoque emocional acertado.

Salud: necesitás calma.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: demostraciones sinceras.

Trabajo: liderazgo equilibrado.

Salud: dosificá la energía.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad interna.

Trabajo: orden y precisión.

Salud: relajá tensiones.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía posible.

Trabajo: acuerdos justos.

Salud: buscá balance.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: intensidad bien canalizada.

Trabajo: decisiones firmes.

Salud: liberá preocupaciones.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo moderado.

Trabajo: ideas que avanzan.

Salud: aire libre.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad emocional.

Trabajo: constancia productiva.

Salud: cuidá el descanso.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesitás expresarte con libertad.

Trabajo: creatividad activa.

Salud: despejá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: empatía y contención.

Trabajo: intuición certera.

Salud: buscá serenidad.