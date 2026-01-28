astrologia
Horóscopo de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: equilibrio y decisiones conscientes
El miércoles propone una pausa para reflexionar antes de actuar. La clave del día será encontrar equilibrio entre lo que sentís y lo que necesitás resolver, sin apurarte.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: escuchá antes de reaccionar.
Trabajo: decisiones más claras.
Salud: bajá el ritmo.
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad y confianza.
Trabajo: avances firmes.
Salud: cuidá la alimentación.
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: palabras que sanan.
Trabajo: buena comunicación.
Salud: descansá mejor.
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: sensibilidad compartida.
Trabajo: enfoque emocional acertado.
Salud: necesitás calma.
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: demostraciones sinceras.
Trabajo: liderazgo equilibrado.
Salud: dosificá la energía.
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad interna.
Trabajo: orden y precisión.
Salud: relajá tensiones.
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía posible.
Trabajo: acuerdos justos.
Salud: buscá balance.
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: intensidad bien canalizada.
Trabajo: decisiones firmes.
Salud: liberá preocupaciones.
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo moderado.
Trabajo: ideas que avanzan.
Salud: aire libre.
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad emocional.
Trabajo: constancia productiva.
Salud: cuidá el descanso.
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesitás expresarte con libertad.
Trabajo: creatividad activa.
Salud: despejá la mente.
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: empatía y contención.
Trabajo: intuición certera.
Salud: buscá serenidad.