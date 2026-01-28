Lagaña de perro: la planta autóctona que es tendencia por su bajo mantenimiento

La jardinería ha evolucionado de forma notable en los últimos años y, dentro de las tendencias más llamativas, creció el interés por las plantas autóctonas. Entre ellas, una de las más curiosas y buscadas es la conocida popularmente como lagaña de perro, una especie que, pese a su nombre particular, se destaca por su resistencia, su bajo mantenimiento y su valor ornamental.

Cada vez más aficionados eligen esta planta por su capacidad de adaptarse a distintos entornos y por sus flores llamativas, que además atraen polinizadores y favorecen la biodiversidad del jardín. Si estás pensando en cultivarla, estos consejos te ayudarán a que crezca sana y fuerte.

Conocer la planta, el primer paso clave

Antes de plantarla, es importante familiarizarse con sus características. La lagaña de perro es una planta rústica, adaptable y poco exigente en cuidados. Se desarrolla bien en diferentes condiciones climáticas y se destaca por su resistencia, lo que la convierte en una excelente opción tanto para jardineros principiantes como experimentados.

Elegir el lugar adecuado

Para lograr un crecimiento óptimo, conviene ubicarla en un sector del jardín que reciba al menos seis horas diarias de sol directo. Si bien tolera la media sombra, una buena exposición solar favorece una floración más abundante. También es fundamental que el lugar tenga buen drenaje, ya que el exceso de agua puede perjudicar sus raíces.

Preparar correctamente el suelo

La lagaña de perro prospera en suelos sueltos y bien drenados. Se recomienda mezclar la tierra del jardín con compost o materia orgánica bien descompuesta, lo que mejora la estructura del sustrato y aporta los nutrientes necesarios para un desarrollo saludable.

Riego moderado y controlado

Una de las ventajas de esta planta es su tolerancia a la sequía. Prefiere que el suelo se seque levemente entre riegos, por lo que no es necesario regar en exceso. Un método simple es tocar la tierra con el dedo: si está seca, es momento de regar. En épocas de mucho calor, aumentá la frecuencia, pero siempre evitando el encharcamiento.

Fertilización para estimular el crecimiento

Durante la temporada de crecimiento, podés aplicar un fertilizante equilibrado cada cuatro a seis semanas. Es importante no abusar de productos con alto contenido de nitrógeno, ya que estimulan el crecimiento de hojas en detrimento de la floración.

Plagas y enfermedades: qué tener en cuenta

Aunque es una planta resistente, conviene revisar periódicamente la presencia de plagas como pulgones o cochinillas. En caso de detectar alguna, se pueden usar soluciones orgánicas, como jabón insecticida. También es recomendable vigilar la aparición de hongos, sobre todo en climas húmedos.

Floración y cuidados posteriores

Cuando la planta comienza a florecer, su valor ornamental se vuelve protagonista. Retirar las flores marchitas ayuda a estimular nuevas floraciones y mantiene la planta saludable. Con cuidados simples y constantes, la lagaña de perro puede lucirse durante gran parte del año.