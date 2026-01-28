Tarot del colibrí: llegan festejos y reuniones con seres queridos

Carta 1) Ocho de bastos: comunicaciones rápidas. Acciones decididas.

Carta 2) Tres de copas: festejos. Celebración con seres queridos. Alegría.

Carta 3) Seis de bastos: triunfo. Logros. Reconocimiento social. Éxito.

Mensaje final

Llegan rápidamente noticias. Alguna comunicación que la persona estaba esperando y que traerá mucha alegría. Habrá festejos, celebraciones y reuniones con seres queridos. Dicen las cartas que se trata de un logro, de un triunfo que viene acompañado de éxito y reconocimiento social. Felicitaciones para quienes resuenen con este mensaje!!