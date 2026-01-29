Bombas de papa rellenas: un clásico simple y sabroso

Las bombas de papa son un clásico infaltable de la cocina casera: crujientes por fuera, suaves y cremosas por dentro, y con un relleno que se puede adaptar a todos los gustos. Se preparan con ingredientes simples y son ideales para servir como aperitivo, en una picada, para acompañar comidas o sorprender en reuniones familiares y con amigos. A continuación, una receta fácil y sabrosa para hacerlas paso a paso.

Ingredientes

(Para aproximadamente 10 bombas de papa)

4 papas medianas

1 taza de queso rallado (mozzarella u otro a elección)

1/2 taza de carne picada cocida (opcional)

1 huevo

1/2 taza de pan rallado

1/2 taza de harina

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír

Preparación

1. Preparar el puré de papa

Pelar las papas y cortarlas en trozos medianos. Hervirlas en agua con sal hasta que estén bien blandas. Escurrir y pisar hasta obtener un puré liso, sin grumos. Condimentar con sal y pimienta a gusto y dejar enfriar antes de armar las bombas.

2. Armar las bombas

Tomar una porción de puré y aplastarla suavemente en la palma de la mano. Colocar en el centro el relleno elegido, ya sea queso rallado, carne cocida u otra opción. Cerrar con cuidado y formar una bola compacta. Repetir el procedimiento hasta terminar con toda la mezcla.

3. Empanar y freír

Pasar cada bomba primero por harina, luego por el huevo batido y finalmente por pan rallado. Calentar abundante aceite en una sartén y freír hasta que estén bien doradas y crocantes. Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Consejos y variaciones

Las bombas de papa admiten múltiples rellenos, como jamón y queso, espinaca salteada o champiñones. Para una versión más liviana, también se pueden hornear a 200 °C durante unos 20 minutos, hasta que estén doradas. Se pueden acompañar con salsa de tomate, mayonesa o la salsa que más te guste.