El secreto para unas donas caseras irresistibles

Las donas caseras son un clásico irresistible: esponjosas, doradas y con ese glaseado dulce que conquista a grandes y chicos. Aunque parezca complicado prepararlas en casa, con esta receta sencilla y algunos consejos prácticos podés disfrutar de donas frescas y deliciosas en cualquier momento. A continuación, el paso a paso para lograr un resultado perfecto.

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo

1/2 taza de azúcar

2 cucharaditas de levadura en polvo

1/2 cucharadita de sal

2 cucharadas de manteca derretida

1/2 taza de leche tibia

1 huevo

Aceite para freír

Para el glaseado

1 taza de azúcar impalpable

2 a 3 cucharadas de leche o agua

Esencia de vainilla (opcional)

Preparación

1. Preparar la masa

En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar, la levadura y la sal. Agregar la manteca derretida, la leche tibia y el huevo. Integrar bien hasta formar una masa suave y homogénea.

Pasar la masa a una superficie enharinada y amasar durante unos 5 minutos, hasta que esté lisa y elástica. Colocar en un bol apenas engrasado, cubrir con un paño limpio y dejar reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

2. Formar y freír las donas

Estirar la masa con un rodillo hasta lograr un espesor de unos 1,5 cm. Cortar las donas con un cortante especial o utilizando dos moldes circulares de distinto tamaño.

Calentar el aceite en una sartén profunda a fuego medio (alrededor de 175 °C). Freír las donas en tandas, girándolas para que se doren de ambos lados. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente.

3. Preparar el glaseado

Mezclar el azúcar impalpable con la leche o el agua y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación lisa y sin grumos. Una vez frías, sumergir las donas en el glaseado o cubrirlas con ayuda de una cuchara o pincel.

Consejos para donas perfectas

Es importante que la levadura esté en buen estado para lograr una masa bien aireada. Controlar la temperatura del aceite para evitar que se quemen por fuera y queden crudas por dentro. Para variar, se pueden sumar coberturas como chocolate derretido, coco rallado o granas de colores.