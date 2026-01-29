Estos son los números de la suerte de hoy jueves 29 de septiembre

La cita motivacional del día de hoy

"Vivimos en un mundo en donde nos escondemos para hacer el amor, pero la violencia se practica a la luz del día" - John Lennon.

El proverbio chino de hoy

"La tristeza es como un vestido rasgado: hay que dejarla en casa".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48