astrologia
Horóscopo chino del jueves 29 de enero de 2026: avance gradual y confianza en el proceso
La energía del día acompaña los avances firmes y las decisiones tomadas con paciencia. No todo se resuelve de inmediato, pero cada paso suma.
Rata
Jornada productiva. En el amor, una actitud abierta mejora el diálogo. En lo personal, organizás mejor tus tiempos y rendís más.
Buey
Tu esfuerzo se sostiene. En el amor, la estabilidad te da seguridad. En lo personal, seguir tu rutina te mantiene enfocado.
Tigre
Día para canalizar energía. En el amor, evitá discusiones innecesarias. En lo personal, moverte y accionar te libera tensiones.
Conejo
Buen clima emocional. En el amor, la empatía fortalece vínculos. En lo personal, priorizá lo que te da bienestar.
Dragón
Avances concretos. En el amor, mostrás claridad. En lo personal, una decisión firme ordena el panorama.
Serpiente
Mirada estratégica. En el amor, preferís observar antes de hablar. En lo personal, analizar bien te evita errores.
Caballo
Día dinámico. En el amor, necesitás estímulo. En lo personal, una oportunidad aparece si estás atento.
Cabra
Sensibilidad equilibrada. En el amor, un gesto sincero reconforta. En lo personal, confiar en vos mismo te fortalece.
Mono
Creatividad en alza. En el amor, tu humor conecta. En lo personal, una idea original se destaca.
Gallo
Orden y disciplina. En el amor, pedís definiciones claras. En lo personal, cumplir objetivos te da satisfacción.
Perro
Compromiso y lealtad. En el amor, priorizás vínculos sinceros. En lo personal, mantener tu palabra es clave.
Cerdo
Día amable y fluido. En el amor, disfrutás la cercanía. En lo personal, avanzar sin apuro te beneficia.