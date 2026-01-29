Horóscopo chino del jueves 29 de enero de 2026: avance gradual y confianza en el proceso

La energía del día acompaña los avances firmes y las decisiones tomadas con paciencia. No todo se resuelve de inmediato, pero cada paso suma.

Rata

Jornada productiva. En el amor, una actitud abierta mejora el diálogo. En lo personal, organizás mejor tus tiempos y rendís más.

Buey

Tu esfuerzo se sostiene. En el amor, la estabilidad te da seguridad. En lo personal, seguir tu rutina te mantiene enfocado.

Tigre

Día para canalizar energía. En el amor, evitá discusiones innecesarias. En lo personal, moverte y accionar te libera tensiones.

Conejo

Buen clima emocional. En el amor, la empatía fortalece vínculos. En lo personal, priorizá lo que te da bienestar.

Dragón

Avances concretos. En el amor, mostrás claridad. En lo personal, una decisión firme ordena el panorama.

Serpiente

Mirada estratégica. En el amor, preferís observar antes de hablar. En lo personal, analizar bien te evita errores.

Caballo

Día dinámico. En el amor, necesitás estímulo. En lo personal, una oportunidad aparece si estás atento.

Cabra

Sensibilidad equilibrada. En el amor, un gesto sincero reconforta. En lo personal, confiar en vos mismo te fortalece.

Mono

Creatividad en alza. En el amor, tu humor conecta. En lo personal, una idea original se destaca.

Gallo

Orden y disciplina. En el amor, pedís definiciones claras. En lo personal, cumplir objetivos te da satisfacción.

Perro

Compromiso y lealtad. En el amor, priorizás vínculos sinceros. En lo personal, mantener tu palabra es clave.

Cerdo

Día amable y fluido. En el amor, disfrutás la cercanía. En lo personal, avanzar sin apuro te beneficia.