Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero de 2026: enfoque y constancia

jueves, 29 de enero de 2026 · 10:36

Redacción El Diario de Carlos Paz

La jornada invita a sostener el esfuerzo con paciencia y a no desviarse de los objetivos. Es un buen día para resolver asuntos prácticos, ordenar pendientes y confiar en el proceso.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: mayor comprensión si bajás la intensidad.

Trabajo: avances sostenidos.

Salud: cuidá el cansancio.

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser los más manipuladores

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: seguridad emocional.

Trabajo: constancia bien recompensada.

Salud: evitá excesos.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: diálogo sincero.

Trabajo: resolvés con rapidez.

Salud: descansá la mente.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: contención y empatía.

Trabajo: decisiones prácticas.

Salud: buscá tranquilidad.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: gestos claros fortalecen vínculos.

Trabajo: liderazgo firme.

Salud: dosificá la energía.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional.

Trabajo: organización eficiente.

Salud: estiramientos necesarios.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio a través del diálogo.

Trabajo: acuerdos favorables.

Salud: armonizá cuerpo y mente.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones profundas, bien gestionadas.

Trabajo: enfoque total.

Salud: liberá tensiones.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo moderado.

Trabajo: ideas que toman forma.

Salud: actividad física.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad que tranquiliza.

Trabajo: avances concretos.

Salud: respetá los descansos.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de expresarte.

Trabajo: creatividad aplicada.

Salud: despejá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad equilibrada.

Trabajo: intuición firme.

Salud: buscá serenidad.