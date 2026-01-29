astrologia

Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero de 2026: enfoque y constancia

jueves, 29 de enero de 2026 · 10:36

La jornada invita a sostener el esfuerzo con paciencia y a no desviarse de los objetivos. Es un buen día para resolver asuntos prácticos, ordenar pendientes y confiar en el proceso.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: mayor comprensión si bajás la intensidad.
Trabajo: avances sostenidos.
Salud: cuidá el cansancio.

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: seguridad emocional.
Trabajo: constancia bien recompensada.
Salud: evitá excesos.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: diálogo sincero.
Trabajo: resolvés con rapidez.
Salud: descansá la mente.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: contención y empatía.
Trabajo: decisiones prácticas.
Salud: buscá tranquilidad.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: gestos claros fortalecen vínculos.
Trabajo: liderazgo firme.
Salud: dosificá la energía.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional.
Trabajo: organización eficiente.
Salud: estiramientos necesarios.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: equilibrio a través del diálogo.
Trabajo: acuerdos favorables.
Salud: armonizá cuerpo y mente.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones profundas, bien gestionadas.
Trabajo: enfoque total.
Salud: liberá tensiones.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo moderado.
Trabajo: ideas que toman forma.
Salud: actividad física.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad que tranquiliza.
Trabajo: avances concretos.
Salud: respetá los descansos.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de expresarte.
Trabajo: creatividad aplicada.
Salud: despejá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad equilibrada.
Trabajo: intuición firme.
Salud: buscá serenidad.

