Tarot del colibrí: la fuerza interior sacará tu mejor versión

Carta 1) Siete de espadas: traición. Mentiras. Hurto.

Carta 2) La fuerza: resistencia. Voluntad. Dominar los impulsos.

Carta 3) El emperador: poder. Autoridad. Liderazgo. Disciplina. Orden. Estabilidad. Estructura. Control

Mensaje final

El tarot habla de la manera de sobreponerse a las malas actitudes, que algunas personas pueden tener con nosotros. Esos comportamientos negativos pueden ser: traiciones, mentiras, estafas, hurtos, etc que finalmente salen a la luz y generan sufrimiento en quien los padece, principalmente, porque no se espera tales comportamientos de aquellos en quienes se ha depositado afecto y confianza, y sin embargo, pagan el cariño recibido haciendo cosas que perjudican y causan dolor. Lo más penoso es que muchas veces el daño es consciente, es decir, no se lastima sin querer, se sabe perfectamente lo que se hace, incluso se planifica con estrategias. En fin, de todo hay bajo el sol. Dicen las cartas que en esos momentos hay que dominar los propios impulsos, no se trata de pagar con la misma moneda , por ejemplo con venganza u odio, hay que empoderarse con la fuerza que reside en el interior de cada uno y con la energía de un emperador/ emperatriz y volar alto. Sacar la mejor versión de uno mismo y volverse inalcanzable. Los sapos se quedarán con su pobre vida de sapos y su falta de valores, mientras quien se sostiene en su fuerza interior, su voluntad, el autocontrol, la estructura y los valores que lidera abrirá sus alas y los mirará de arriba, no por soberbia, por dignidad y justicia.