El secreto de las rabas bien crocantes y sabrosas

cocina
El secreto de las rabas bien crocantes y sabrosasUn clásico del verano, crocante por fuera y tierno por dentro, con claves simples para que salga perfecto.
Las rabas son anillos preparados a partir de los tubos de calamar, una de las formas más populares y queridas de este molusco, especialmente en verano. Rebozadas y fritas, se destacan por su textura crujiente por fuera y suave por dentro, siempre que se respeten algunos pasos clave.
Cuando se compra el tubo entero, suele traer una “pluma”, un cartílago duro que recorre el calamar de punta a punta. Es fácil de identificar y conviene retirarlo antes de cocinar.
Receta de rabas (para 4 personas)
Ingredientes
- 1 kg de tubos de calamar (limpios, sin tentáculos, aletas ni piel)
- 4 huevos
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de perejil picado
- 300 g de harina 0000
- Sal y pimienta, a gusto
- Aceite de girasol para freír
Paso a paso
- Retirar los extremos duros de los tubos de calamar y cortarlos en anillos de aproximadamente 1,5 cm de espesor.
- Batir los huevos con sal, pimienta, el ajo y el perejil.
- Sumergir los aros de calamar en el huevo batido y dejar reposar en la heladera durante una hora, tapados con papel film. Si hay apuro, pueden dejarse menos tiempo.
- Colocar la harina en una fuente y agregar una pizca de sal.
- Calentar el aceite de girasol hasta unos 160 °C, bien caliente pero sin que humee.
- Enharinar las rabas de a una y llevarlas directamente al aceite. Freír en tandas, sin amontonarlas, durante no más de dos minutos.
- Retirar apenas estén doradas y escurrir sobre papel absorbente.
Servir de inmediato, acompañadas con limón, provenzal o alioli.
Tips para comprar y lograr rabas perfectas
- En la pescadería, pedí tubos de calamar bien limpios, blancos, sin piel, aletas, tentáculos ni pluma.
- Cuanto más grandes sean los tubos, más carne tendrán.
- Si comprás calamar entero, podés aprovechar la tinta para pastas y los tentáculos para otras recetas.
- El secreto del sabor está en el huevo bien condimentado, ya que el calamar tiene un gusto suave.
- No sobrecocinar: si se pasan de fritura, la textura se vuelve gomosa.
Ideales para acompañar con un Sauvignon Blanc o un Chardonnay Saurus Patagonia Select.