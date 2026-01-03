El secreto de las rabas bien crocantes y sabrosas

Las rabas son anillos preparados a partir de los tubos de calamar, una de las formas más populares y queridas de este molusco, especialmente en verano. Rebozadas y fritas, se destacan por su textura crujiente por fuera y suave por dentro, siempre que se respeten algunos pasos clave.

Cuando se compra el tubo entero, suele traer una “pluma”, un cartílago duro que recorre el calamar de punta a punta. Es fácil de identificar y conviene retirarlo antes de cocinar.

Noticias Relacionadas Conservas caseras: el secreto para un pollo en escabeche perfecto

Receta de rabas (para 4 personas)

Ingredientes

1 kg de tubos de calamar (limpios, sin tentáculos, aletas ni piel)

4 huevos

1 diente de ajo picado

1 cucharada de perejil picado

300 g de harina 0000

Sal y pimienta, a gusto

Aceite de girasol para freír

Paso a paso

Retirar los extremos duros de los tubos de calamar y cortarlos en anillos de aproximadamente 1,5 cm de espesor. Batir los huevos con sal, pimienta, el ajo y el perejil. Sumergir los aros de calamar en el huevo batido y dejar reposar en la heladera durante una hora, tapados con papel film. Si hay apuro, pueden dejarse menos tiempo. Colocar la harina en una fuente y agregar una pizca de sal. Calentar el aceite de girasol hasta unos 160 °C, bien caliente pero sin que humee. Enharinar las rabas de a una y llevarlas directamente al aceite. Freír en tandas, sin amontonarlas, durante no más de dos minutos. Retirar apenas estén doradas y escurrir sobre papel absorbente.

Servir de inmediato, acompañadas con limón, provenzal o alioli.

Tips para comprar y lograr rabas perfectas

En la pescadería, pedí tubos de calamar bien limpios, blancos, sin piel, aletas, tentáculos ni pluma.

Cuanto más grandes sean los tubos, más carne tendrán.

Si comprás calamar entero, podés aprovechar la tinta para pastas y los tentáculos para otras recetas.

El secreto del sabor está en el huevo bien condimentado, ya que el calamar tiene un gusto suave.

No sobrecocinar: si se pasan de fritura, la textura se vuelve gomosa.

Ideales para acompañar con un Sauvignon Blanc o un Chardonnay Saurus Patagonia Select.