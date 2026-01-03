La mejor receta de empanadas de jamón y queso al horno

Las empanadas son un clásico infalible de la gastronomía y una de las opciones favoritas a la hora de resolver una comida rápida y sabrosa. Dentro de todas las variantes posibles, las de jamón y queso ocupan un lugar especial: simples, rendidoras y con un relleno cremoso que conquista a grandes y chicos.

Esta receta es fácil de preparar y no requiere demasiados ingredientes. Puede hacerse tanto con masa comprada como casera, y es perfecta para hornear y disfrutar recién hechas.

Noticias Relacionadas El secreto de las rabas bien crocantes y sabrosas

Ingredientes

Masa para empanadas (comprada o casera)

200 g de jamón cocido, cortado en cubos pequeños

200 g de queso (mozzarella, cheddar o el que prefieras), en cubos

1 cebolla, finamente picada

1 huevo (para barnizar)

Aceite de oliva

Sal y pimienta, a gusto

Preparación

Si vas a hacer la masa en casa, prepárala con anticipación y déjala reposar según la receta elegida. Mientras tanto, pica finamente la cebolla y corta el jamón y el queso en cubos pequeños para lograr un relleno bien parejo.

En una sartén, calienta un chorrito de aceite de oliva y sofríe la cebolla hasta que esté transparente y apenas dorada. Luego, incorpora el jamón y el queso, mezcla suavemente y cocina por unos minutos, hasta que el queso comience a derretirse. Condimenta con sal y pimienta a gusto y retira del fuego.

Estira los discos de masa sobre una superficie enharinada y coloca una porción del relleno en el centro de cada uno. Cierra formando una media luna y presiona los bordes con un tenedor para sellarlas.

Bate el huevo y barniza las empanadas. Colócalas en una placa para horno y cocínalas a 180 °C hasta que estén bien doradas. Una vez listas, retíralas y deja reposar unos minutos antes de servir.

Ideales para una picada, una comida informal o para llevar, las empanadas de jamón y queso confirman por qué siguen siendo un clásico que nunca falla.

Si querés, también puedo hacer una versión más corta, agregar tips (para que no se abran o queden más cremosas) o adaptarla a freidora de aire.