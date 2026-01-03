Tarot del colibrí: momento de soltar y elegir

Carta 1) Diez de bastos: cargas. Cansancio. Agotamiento. Exceso de trabajo o responsabilidades.

Carta 2) El emperador: poder. Responsabilidades. Autoridad. Liderazgo. Decisiones férreas. Estructura. Disciplina

Carta 3) Siete de copas: fantasías. Opciones buenas y malas. Confusión. Dudas

Mensaje final:

El tarot habla de una persona de mucho carácter que tiene don de mando y lo ejerce con autoridad. Es un líder nato con poder y una buena posición económica. Conduce, manda y guía. Ese rol tiene su costado bueno, pero también conlleva el cargar con muchas tareas y responsabilidades, aunque también las cargas pueden ser otras cosas : miedos, culpas, situaciones negativas, apegos, etc. Esta persona siente agotamiento, es excesivo el peso y necesita urgente un descanso, necesita liberarse para reponer fuerzas y avanzar. Aunque tiene opciones y caminos abiertos distintos al que transita, tal vez algunos de ellos para delegar, soltar cargas o descansar, este emperador les está dando la espalda. Sólo mira lo que ya no puede sostener y hay una especie de resistencia al cambio, no puede soltar el pasado. La carta del siete de copas indica diversos caminos para esta persona, pero no todos son buenos, algunos incluso pueden ser muy malos. En algún momento tendrá que darse vuelta, soltar las cargas y mirar las opciones nuevas que se le presentan. En ese momento tendrá que ser muy cuidadosa en la elección, hacer uso de toda su intuición y de toda su inteligencia para elegir lo mejor para su vida, pues como se dijo anteriormente algunas opciones la ayudarán a evolucionar y otras la pueden estancar aún más. Las cartas dicen que esta persona tiene las herramientas para la transformación y para tomar las riendas de su vida, por lo tanto, sería importante examinar sus opciones y no resistirse al cambio siempre pensando en objetivos positivos que contribuyan a su crecimiento personal y elevación espiritual.