Budín marmolado casero: receta fácil y esponjosa

Budín marmolado casero: receta fácil y esponjosaCon siete ingredientes, este budín marmolado casero logra un sabor clásico y una textura esponjosa ideal para la merienda.
A la hora de la merienda, el budín marmolado es una opción que nunca falla. La combinación de bizcocho suave y el sabor intenso del cacao con la vainilla lo convirtió en un clásico de las mesas argentinas. Y lo mejor es que no hace falta comprarlo en una confitería: con ingredientes sencillos, se puede preparar en casa.
La creadora de contenido Fer Gigliello compartió en TikTok una versión rápida y deliciosa de este postre, que requiere apenas siete ingredientes y garantiza una textura esponjosa, perfecta para acompañar el mate, el café o el té.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 200 g de azúcar
- 100 ml de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 175 ml de leche
- 300 g de harina leudante
- 15 g de cacao amargo
- Opcional para glaseado:
- ½ taza de azúcar impalpable
- 1 cucharada de cacao amargo
- Leche (cantidad necesaria)
Preparación:
- Mezclar los ingredientes húmedos: Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y clara. Añadir el aceite, la esencia de vainilla y la leche, integrando todo suavemente.
- Incorporar los secos: Tamizar la harina leudante y agregarla poco a poco a la mezcla húmeda, revolviendo solo hasta integrar.
- Preparar la mezcla de chocolate: Dividir la preparación en dos partes; a una, añadir el cacao amargo hasta obtener una mezcla homogénea.
- Crear el efecto marmolado: Alternar en el molde engrasado la mezcla de vainilla y la de chocolate, realizando movimientos en zigzag con cuchara o cuchillo.
- Hornear: Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.
- Glaseado opcional: Mezclar el azúcar impalpable con el cacao y leche hasta lograr una consistencia líquida. Verter sobre el budín frío para un toque decorativo extra.
Con estos pasos, el budín marmolado queda listo para disfrutar, con su sabor clásico y la textura esponjosa que lo hace irresistible.