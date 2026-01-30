Budín marmolado casero: receta fácil y esponjosa

A la hora de la merienda, el budín marmolado es una opción que nunca falla. La combinación de bizcocho suave y el sabor intenso del cacao con la vainilla lo convirtió en un clásico de las mesas argentinas. Y lo mejor es que no hace falta comprarlo en una confitería: con ingredientes sencillos, se puede preparar en casa.

La creadora de contenido Fer Gigliello compartió en TikTok una versión rápida y deliciosa de este postre, que requiere apenas siete ingredientes y garantiza una textura esponjosa, perfecta para acompañar el mate, el café o el té.

Ingredientes:

2 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

175 ml de leche

300 g de harina leudante

15 g de cacao amargo

Opcional para glaseado:

½ taza de azúcar impalpable

1 cucharada de cacao amargo

Leche (cantidad necesaria)

Preparación:

Mezclar los ingredientes húmedos: Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y clara. Añadir el aceite, la esencia de vainilla y la leche, integrando todo suavemente. Incorporar los secos: Tamizar la harina leudante y agregarla poco a poco a la mezcla húmeda, revolviendo solo hasta integrar. Preparar la mezcla de chocolate: Dividir la preparación en dos partes; a una, añadir el cacao amargo hasta obtener una mezcla homogénea. Crear el efecto marmolado: Alternar en el molde engrasado la mezcla de vainilla y la de chocolate, realizando movimientos en zigzag con cuchara o cuchillo. Hornear: Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Glaseado opcional: Mezclar el azúcar impalpable con el cacao y leche hasta lograr una consistencia líquida. Verter sobre el budín frío para un toque decorativo extra.

Con estos pasos, el budín marmolado queda listo para disfrutar, con su sabor clásico y la textura esponjosa que lo hace irresistible.