Por qué tu gato te muerde sin motivo aparente y cómo entenderlo

Si tu gato te muerde de repente, no se trata solo de un capricho felino. Los veterinarios explican que esta conducta tiene distintos significados según el contexto, y aprender a interpretarla puede mejorar mucho la relación con tu mascota.

La mayoría de los mordiscos no buscan hacer daño, sino comunicar algo. Los especialistas señalan que los gatos suelen morder suave para marcar límites, mostrar afecto o jugar. La clave está en observar su lenguaje corporal antes y después del mordisco.

Principales motivos por los que un gato muerde, según expertos:

Juego o sobreexcitación: cuando se entusiasman demasiado, pueden morder sin intención de lastimar.

Demostración de afecto: algunos gatos muerden suave como gesto cariñoso, sobre todo durante las caricias.

Defensa o incomodidad: si sienten que invadís su espacio o los tocás en zonas sensibles.

Comunicación de estrés o ansiedad: es una forma de descargar tensión o pedir distancia.

Instinto de caza: puede aparecer si no tienen suficientes estímulos físicos o mentales.

Observar patrones es fundamental para interpretar el comportamiento de tu gato. Si siempre muerde al acariciarlo en cierta zona, probablemente le moleste; si ocurre durante el juego, seguramente está expresando su energía.