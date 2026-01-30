Tarot del colibrí: momentos muy buenos vienen en camino

Carta 1) Diez de oros: abundancia. Plenitud. Bienestar. Estabilidad. Felicidad

Carta 2) La justicia: equidad. Verdad. Honestidad. Orden. Ley.

Carta 3) Caballero de copas: entusiasmo. Amor. Sentimientos románticos. Creatividad.

Mensaje final

'Merecimiento' podría ser la palabra para expresar el mensaje que trae hoy el tarot. Llega la justicia a la vida de esta persona. Es posible intuir que se han hecho las cosas bien y por eso viene orden, verdad y equidad para este alguien. Las cartas son hermosas y nos cuentan que vienen en camino cosas muy buenas. La justicia en el centro dice que la persona recibirá todo lo que se merece, tanto en el plano material como en lo emocional/ afectivo. Quizás se ha tardado, pero ahora es un momento de gran plenitud, de alegría, de entusiasmo, estabilidad económica y amor correspondido de pareja, familia y amistades. A disfrutar y aprovechar este ciclo de felicidad que ya está llegando!!