Tomates secos caseros: receta fácil para conservarlos y disfrutar todo el año

Con pocos ingredientes y pasos simples, se pueden preparar tomates secos en aceite para añadir a cualquier plato.
viernes, 30 de enero de 2026 · 11:13

No hay nada más satisfactorio que preparar tomates secos caseros y tenerlos a mano para usar en cualquier receta. Esta verdura, protagonista en la cocina por su versatilidad, se transforma en un manjar cuando se deshidrata, prolongando su conservación y potenciando su sabor.

El secado de alimentos es una técnica ancestral que permite alargar la vida útil de frutas y verduras, evitando la proliferación de microorganismos gracias a la eliminación de humedad. Al igual que las pasas, los orejones o los higos, los tomates también pueden deshidratarse y disfrutarse en distintas preparaciones.

Ingredientes:

  • Tomates perita o redondos
  • Sal
  • Aceite de oliva
  • Ajo
  • Hierbas a gusto

Preparación paso a paso:

  1. Colocar los tomates sobre una rejilla para que transpiren el agua. Cortar los peritas por la mitad y los redondos en rodajas de 1 cm aproximadamente.
  2. Espolvorear con sal gruesa para favorecer el secado y protegerlos de insectos.
  3. Opcional: cubrir con una tela mosquitera.
  4. Dejar al sol directo durante 2 o 3 días, cuidando de resguardarlos por la noche del rocío o la humedad.
  5. Una vez secos, colocar en frascos esterilizados, cubrir con aceite de oliva y aromatizar con ajo y hierbas a gusto.
  6. Conservar en la alacena o heladera y consumir según la receta deseada.

Con esta sencilla preparación, los tomates secos caseros se convierten en un ingrediente versátil y delicioso, perfecto para ensaladas, pastas, panes o como aperitivo.

