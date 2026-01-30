Tomates secos caseros: receta fácil para conservarlos y disfrutar todo el año

cocina
Tomates secos caseros: receta fácil para conservarlos y disfrutar todo el añoCon pocos ingredientes y pasos simples, se pueden preparar tomates secos en aceite para añadir a cualquier plato.
No hay nada más satisfactorio que preparar tomates secos caseros y tenerlos a mano para usar en cualquier receta. Esta verdura, protagonista en la cocina por su versatilidad, se transforma en un manjar cuando se deshidrata, prolongando su conservación y potenciando su sabor.
El secado de alimentos es una técnica ancestral que permite alargar la vida útil de frutas y verduras, evitando la proliferación de microorganismos gracias a la eliminación de humedad. Al igual que las pasas, los orejones o los higos, los tomates también pueden deshidratarse y disfrutarse en distintas preparaciones.
Ingredientes:
- Tomates perita o redondos
- Sal
- Aceite de oliva
- Ajo
- Hierbas a gusto
Preparación paso a paso:
- Colocar los tomates sobre una rejilla para que transpiren el agua. Cortar los peritas por la mitad y los redondos en rodajas de 1 cm aproximadamente.
- Espolvorear con sal gruesa para favorecer el secado y protegerlos de insectos.
- Opcional: cubrir con una tela mosquitera.
- Dejar al sol directo durante 2 o 3 días, cuidando de resguardarlos por la noche del rocío o la humedad.
- Una vez secos, colocar en frascos esterilizados, cubrir con aceite de oliva y aromatizar con ajo y hierbas a gusto.
- Conservar en la alacena o heladera y consumir según la receta deseada.
Con esta sencilla preparación, los tomates secos caseros se convierten en un ingrediente versátil y delicioso, perfecto para ensaladas, pastas, panes o como aperitivo.