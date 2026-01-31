Cómo cuidar la Estrella Federal para que florezca todo el año

La Estrella Federal (Euphorbia pulcherrima), conocida popularmente como flor de Pascua o poinsettia, es un ícono de la Navidad. Sus brácteas rojas y llamativas llenan de color los hogares durante las fiestas, pero muchas veces, pasada la temporada, la planta comienza a perder su color y vitalidad. Lo que pocos saben es que con cuidados adecuados, tanto la Estrella Federal como el cactus de Navidad (Schlumbergera) pueden mantenerse saludables y florecer durante todo el año.

Estrella Federal: luz, temperatura y ubicación ideales

El primer paso para mantener la Estrella Federal vibrante es encontrar el lugar adecuado en el hogar. Esta planta necesita luz abundante, pero no tolera el sol directo, que puede quemar sus hojas. Además, es sensible a corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura, por lo que lo ideal es mantenerla en un ambiente entre 16 °C y 22 °C.

Durante la floración, un truco para conservar el rojo intenso de sus brácteas es controlar la exposición a la luz: desde octubre, se recomienda colocarla en un lugar oscuro alrededor de 12 horas al día para estimular y prolongar la floración.

Riego: clave para evitar el marchitamiento

El riego de la Estrella Federal requiere equilibrio. No tolera el exceso de agua, por lo que es fundamental que la tierra drene bien. Una técnica efectiva es sumergir la maceta en agua durante 15 minutos, permitiendo que las raíces absorban humedad sin riesgo de pudrición, y luego dejar que el sustrato drene completamente. Durante los meses más fríos, conviene espaciar los riegos y asegurarse de que la tierra esté seca antes de volver a regar.

Poda y trasplante para estimular el crecimiento

Para mantener la planta fuerte y saludable, es recomendable realizar ciertas tareas de mantenimiento:

Poda: al final del invierno, cortar los tallos aproximadamente 10 cm por encima del sustrato ayuda a que la planta crezca con fuerza.

Trasplante: en primavera, cambiar la planta a una maceta más grande con un sustrato rico en materia orgánica y buen drenaje favorece su desarrollo.

Variedades más allá del rojo

Aunque la bráctea roja es la más popular, la Estrella Federal también se encuentra en tonos blancos, amarillos, rosados e incluso combinaciones bicolor, lo que permite elegir una planta que se adapte a la decoración del hogar y disfrutar de su belleza más allá de diciembre.

Cactus de Navidad: resistente y colorido

El cactus de Navidad (Schlumbergera) es otra planta típica de la temporada invernal, reconocida por sus flores coloridas. A diferencia de la Estrella Federal, es más resistente y puede florecer todos los años si se le proporcionan los cuidados adecuados.

Ubicación y temperatura: prefiere luz indirecta y no debe exponerse al sol directo. Se adapta bien a temperaturas entre 18 °C y 24 °C.

Riego y humedad: durante la floración necesita riegos moderados, dejando que la tierra se seque entre cada riego. En su período de descanso tras la floración, se reduce la cantidad de agua. Pulverizar sus hojas ocasionalmente ayuda a mantener la humedad que esta suculenta prefiere.

Estimular la floración: desde otoño, reducir la exposición a la luz a no más de 10 horas diarias y proporcionar 14 horas de oscuridad ayuda a que la planta produzca flores año tras año.

Disfrutar de color durante todo el año

Siguiendo estos cuidados, tanto la Estrella Federal como el cactus de Navidad no solo se mantendrán saludables, sino que podrán llenar tu hogar de color y alegría mucho más allá de las fiestas. Con la combinación adecuada de luz, riego, temperatura y mantenimiento, estas plantas pueden convertirse en un verdadero tesoro ornamental que florece año tras año.