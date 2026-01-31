Jardín colorido: así podés recuperar tu malvón

El malvón es una de las plantas más elegidas en los jardines argentinos, pero su pérdida de flores suele generar preocupación. Hojas amarillas, tallos débiles o falta de color son señales claras de que necesita atención.

Para revivirlo, es fundamental combinar tres acciones: podar, ajustar el riego y reforzar los nutrientes del suelo. Estos cuidados estimulan la aparición de nuevos brotes y aceleran la recuperación de la planta.

Los pasos esenciales son:

Podar flores y hojas secas para incentivar nuevos brotes.

Ubicar el malvón en un lugar con buena luz solar directa.

Regar de manera moderada, evitando el exceso de agua.

Aplicar compost o fertilizante natural cada 15 días.

Además, revisar la maceta o el suelo es clave, ya que un drenaje deficiente puede pudrir las raíces y dificultar la recuperación.

Con estos cuidados, el malvón vuelve a florecer en pocas semanas, recuperando el color y la vitalidad del jardín durante toda la temporada.