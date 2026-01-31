Sacramentos con dulce de membrillo: ideales para el mate

Los sacramentos de grasa son una delicia tradicional, perfectos para acompañar el mate o simplemente disfrutar solos. Con esta receta, podés preparar unas 30 unidades llenas de sabor y textura.

Ingredientes

Para la masa:

1 kg de harina 0000

35 g de sal

100 g de azúcar

15 g de levadura fresca

550 cc de agua fría

1 cda. de margarina o grasa refinada

Para el empaste:

400 g de grasa refinada o margarina

70 g de harina 0000

Extras:

Dulce de membrillo

Azúcar para espolvorear

Preparación

Masa: Mezclar harina, sal y azúcar. Hacer un hueco en el centro y añadir levadura, agua y margarina. Integrar hasta formar una masa blanda. Cubrir y dejar relajar 20 minutos.

Empaste: Combinar grasa y harina hasta obtener una pasta. Estirar la masa a 5 mm, distribuir el empaste, doblar en tres, cubrir y dejar relajar 30 minutos.

Formar los sacramentos: Estirar la masa con las manos, cortar y enrollar formando cilindros. Cubrir y relajar 20 minutos. Dividir en porciones de 40 g, estirar en rectángulos, colocar dulce de membrillo y enrollar. Disponer sobre placas engrasadas, cubrir y dejar leudar al doble. Rocíar con agua, espolvorear azúcar y hornear a 200?°C durante 25 minutos.

Con estos pasos, los sacramentos quedarán dorados, hojaldrados y listos para disfrutar en cualquier momento del día.