cocina

Sacramentos con dulce de membrillo: ideales para el mate

Crujientes, dulces y fáciles de preparar, estos sacramentos son ideales para cualquier momento del día.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
sábado, 31 de enero de 2026 · 11:52

Los sacramentos de grasa son una delicia tradicional, perfectos para acompañar el mate o simplemente disfrutar solos. Con esta receta, podés preparar unas 30 unidades llenas de sabor y textura.

Ingredientes

Para la masa:

  • 1 kg de harina 0000
  • 35 g de sal
  • 100 g de azúcar
  • 15 g de levadura fresca
  • 550 cc de agua fría
  • 1 cda. de margarina o grasa refinada

Para el empaste:

  • 400 g de grasa refinada o margarina
  • 70 g de harina 0000

Extras:

  • Dulce de membrillo
  • Azúcar para espolvorear

Preparación

Masa: Mezclar harina, sal y azúcar. Hacer un hueco en el centro y añadir levadura, agua y margarina. Integrar hasta formar una masa blanda. Cubrir y dejar relajar 20 minutos.

Empaste: Combinar grasa y harina hasta obtener una pasta. Estirar la masa a 5 mm, distribuir el empaste, doblar en tres, cubrir y dejar relajar 30 minutos.

Formar los sacramentos: Estirar la masa con las manos, cortar y enrollar formando cilindros. Cubrir y relajar 20 minutos. Dividir en porciones de 40 g, estirar en rectángulos, colocar dulce de membrillo y enrollar. Disponer sobre placas engrasadas, cubrir y dejar leudar al doble. Rocíar con agua, espolvorear azúcar y hornear a 200?°C durante 25 minutos.

Con estos pasos, los sacramentos quedarán dorados, hojaldrados y listos para disfrutar en cualquier momento del día.

Más de
sacramentos cocina receta

Comentarios