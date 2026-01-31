Sacramentos con dulce de membrillo: ideales para el mate

cocina
Sacramentos con dulce de membrillo: ideales para el mateCrujientes, dulces y fáciles de preparar, estos sacramentos son ideales para cualquier momento del día.
Los sacramentos de grasa son una delicia tradicional, perfectos para acompañar el mate o simplemente disfrutar solos. Con esta receta, podés preparar unas 30 unidades llenas de sabor y textura.
Ingredientes
Para la masa:
- 1 kg de harina 0000
- 35 g de sal
- 100 g de azúcar
- 15 g de levadura fresca
- 550 cc de agua fría
- 1 cda. de margarina o grasa refinada
Para el empaste:
- 400 g de grasa refinada o margarina
- 70 g de harina 0000
Extras:
- Dulce de membrillo
- Azúcar para espolvorear
Preparación
Masa: Mezclar harina, sal y azúcar. Hacer un hueco en el centro y añadir levadura, agua y margarina. Integrar hasta formar una masa blanda. Cubrir y dejar relajar 20 minutos.
Empaste: Combinar grasa y harina hasta obtener una pasta. Estirar la masa a 5 mm, distribuir el empaste, doblar en tres, cubrir y dejar relajar 30 minutos.
Formar los sacramentos: Estirar la masa con las manos, cortar y enrollar formando cilindros. Cubrir y relajar 20 minutos. Dividir en porciones de 40 g, estirar en rectángulos, colocar dulce de membrillo y enrollar. Disponer sobre placas engrasadas, cubrir y dejar leudar al doble. Rocíar con agua, espolvorear azúcar y hornear a 200?°C durante 25 minutos.
Con estos pasos, los sacramentos quedarán dorados, hojaldrados y listos para disfrutar en cualquier momento del día.