Tarot del colibrí: llegará el éxito y la felicidad

sábado, 31 de enero de 2026 · 00:00

Carta 1) Caballero de copas: romanticismo.  Mensajes sentimentales.   Amor. Inspiración

Carta 2) El sol: felicidad.  Abundancia. Plenitud. Claridad. Calidez. Pureza. Amor.

Carta 3) El mundo: movimiento.  Cambios positivos.  Transformaciones.  Viajes. Mudanzas. Oportunidades. Logros

 

Mensaje final

Mejor imposible! Un hermoso mensaje para quienes resuenen con él desde el alma. La persona está atravesando, o pronto lo hará, una etapa espléndida. Todo lo bueno y bello que ha soñado llega a su vida. La carta del sol es quizás la mejor del tarot y como si fuera poco al lado se ubica la del mundo, que indica  éxitos,  logros, oportunidades. El tarot nos habla de alguien que  alcanza todo lo que ha soñado: amor del bueno, abundancia, claridad, felicidad, salud, éxito. No hay mucho que agregar con estas cartas tan, pero tan positivas! Ha llegado el momento  de disfrutar, agradecer y vivir con alegría este ciclo de luz, brillo y sanación que llega para esta persona. Felicidades!!!

