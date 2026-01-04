Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

El domingo invita a la introspección, al descanso consciente y a reconectar con lo emocional. La energía astral favorece las charlas sinceras, los momentos de calma y la preparación anímica para la semana que comienza. Es un día ideal para escucharte y priorizar el bienestar interior. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás comprensión y menos impulsividad.

Trabajo: evitá anticiparte a la semana.

Salud: bajá el ritmo y descansá.

Números de la suerte: 6, 14, 23

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que conquistan a todos

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad emocional que reconforta.

Trabajo: desconectar te ordena la cabeza.

Salud: cuidá los excesos del fin de semana.

Números de la suerte: 4, 11, 26

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: charlas profundas que aclaran sentimientos.

Trabajo: no es día para resolver temas laborales.

Salud: buscá silencio y descanso mental.

Números de la suerte: 2, 17, 28

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: domingo ideal para compartir en familia.

Trabajo: dejá pendientes para mañana.

Salud: escuchá tus emociones.

Números de la suerte: 7, 12, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: demostraciones afectivas sinceras.

Trabajo: soltá la autoexigencia.

Salud: relajación y disfrute.

Números de la suerte: 5, 16, 29

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: necesitás tranquilidad emocional.

Trabajo: el orden mental llega con el descanso.

Salud: soltá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 1, 10, 24

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y equilibrio emocional.

Trabajo: no tomes decisiones hoy.

Salud: cuidá tu energía.

Números de la suerte: 8, 15, 27

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas bien canalizadas.

Trabajo: soltá el control.

Salud: actividades relajantes te renuevan.

Números de la suerte: 9, 18, 22

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: ganas de compartir sin planes rígidos.

Trabajo: desconexión necesaria.

Salud: movimiento suave te hace bien.

Números de la suerte: 3, 20, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y contención emocional.

Trabajo: el descanso también es productivo.

Salud: respetá tus tiempos.

Números de la suerte: 6, 13, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: libertad y comprensión mutua.

Trabajo: ideas que aparecen sin esfuerzo.

Salud: despejá la mente.

Números de la suerte: 11, 17, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y empatía a flor de piel.

Trabajo: no te adelantes a lo que viene.

Salud: buscá calma interior.

Números de la suerte: 5, 14, 26