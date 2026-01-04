Tarot del colibrí: mudarse para renacer

domingo, 4 de enero de 2026 · 03:50

Carta 1) Seis de espadas: alejarse.  Irse hacia un lugar mejor. Salir acompañado en búsqueda de nuevos horizontes.

Carta 2) El mundo: cierre de ciclo. Cambios.  Viajes. Mudanzas. Nuevas oportunidades.  Éxitos.

Carta 3): Cuatro de pentáculos: apegos. No poder soltar. Avaricia. Estancamiento.

 

Mensaje final

Las cartas hablan de una persona que ha tomado la decisión de irse, de alejarse de un lugar o situación hacia un nuevo horizonte que piensa que será mejor para ella y los suyos. La carta del mundo al lado del seis de espadas hace pensar que tal vez tenga que viajar o mudarse a un lugar lejano en búsqueda de nuevas oportunidades, un sitio para comenzar una vida nueva porque dónde se encuentra se siente estancada, sin poder progresar, deprimida, cansada y aferrada a los pocos bienes materiales que posee. Quizás sea una persona desempleada, o alguien al que le está yendo mal económicamente que se ve obligada a conservar lo que tiene para subsistir y por eso se va. El mundo es una carta positiva, de buenos augurios, por lo cual es de esperar que todo saldrá bien y esta persona logrará sus objetivos de mejorar su calidad de vida para ella y su familia. Ojalá así sea!!

