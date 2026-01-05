Cómo hacer rosca de Reyes paso a paso y que salga esponjosa

La rosca de Reyes es uno de los dulces más tradicionales de la celebración del Día de Reyes, cada 6 de enero. Su forma circular simboliza la unión y el amor, mientras que su miga suave y esponjosa, aromatizada con cítricos y decorada con frutas confitadas, la convierten en un clásico infaltable en la mesa familiar.

Preparar rosca de Reyes casera no solo permite disfrutar de un producto fresco y delicioso, sino también compartir un momento especial con familiares y amigos. A continuación, te contamos cómo hacer una rosca tradicional, con consejos para que salga perfecta.

Noticias Relacionadas Cómo hacer salsa blanca casera fácil y sin grumos

Ingredientes

500 gramos de harina de trigo

100 gramos de azúcar

25 gramos de levadura fresca

100 gramos de manteca derretida

4 huevos

250 ml de leche tibia

1 cucharadita de esencia de naranja

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Frutas confitadas (ciruelas, higos, cerezas) para decorar

Azúcar glas para espolvorear (opcional)

1 muñeco o figurita resistente al calor (opcional)

Cómo hacer rosca de Reyes paso a paso

1. Preparar la levadura

En un recipiente pequeño, disolver la levadura fresca en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar. Dejar reposar entre 10 y 15 minutos, hasta que la mezcla espume y burbujee. Este paso es clave para asegurar una buena fermentación.

2. Mezclar los ingredientes secos

En un bol grande, tamizar la harina junto con el azúcar y la sal. Incorporar la ralladura de limón y mezclar bien para que los aromas se distribuyan de manera uniforme.

3. Incorporar los ingredientes líquidos

Hacer un hueco en el centro de la harina y agregar los huevos, la esencia de naranja y la levadura activada. Comenzar a mezclar y, de a poco, sumar la manteca derretida hasta integrar todos los ingredientes.

4. Amasar

Volcar la masa sobre una superficie limpia y levemente enharinada. Amasar durante unos 10 minutos, hasta obtener una masa suave, lisa y elástica. Si se pega, añadir pequeñas cantidades de harina sin excederse.

5. Primer levado

Formar una bola y colocarla en un bol ligeramente enharinado. Cubrir con un paño limpio y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 a 2 horas, o hasta que duplique su volumen.

6. Dar forma a la rosca

Desgasificar suavemente la masa y estirarla formando un cilindro largo. Unir los extremos para darle forma de aro, dejando un hueco amplio en el centro para evitar que se cierre durante la cocción.

7. Decorar

Colocar las frutas confitadas sobre la superficie de la rosca, presionando ligeramente. Si se desea, esconder el muñeco o figurita en el interior, una tradición muy popular en varios países.

8. Segundo levado

Dejar reposar la rosca ya armada durante 30 a 45 minutos, hasta que vuelva a crecer.

9. Hornear

Precalentar el horno a 180 °C. Hornear durante 25 a 30 minutos, hasta que esté dorada. Para comprobar la cocción, pinchar con un palillo: si sale limpio, la rosca está lista.

10. Enfriar y terminar

Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla. Antes de servir, se puede espolvorear con azúcar glas para una presentación más atractiva.

Consejos para una rosca perfecta