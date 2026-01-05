Horóscopo de hoy, lunes 5 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

El lunes marca el regreso gradual a la rutina, con una energía que favorece la organización y los nuevos hábitos. Los astros acompañan los comienzos tranquilos, las decisiones prácticas y la planificación sin presiones. Es un buen día para ordenar prioridades y avanzar paso a paso. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás paciencia y diálogo.

Trabajo: retomás tareas con iniciativa.

Salud: evitá el estrés innecesario.

Números de la suerte: 4, 16, 27

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se destacan por ser superficiales

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás estabilidad emocional.

Trabajo: jornada ideal para organizar pendientes.

Salud: cuidá la alimentación.

Números de la suerte: 6, 14, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: buena comunicación y entendimiento.

Trabajo: ideas claras para encarar la semana.

Salud: descansá bien para rendir mejor.

Números de la suerte: 3, 18, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: sensibilidad que necesita contención.

Trabajo: avanzás mejor sin apurarte.

Salud: escuchá tus emociones.

Números de la suerte: 7, 12, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: ganas de expresarte con claridad.

Trabajo: liderazgo bien enfocado.

Salud: actividad física moderada te equilibra.

Números de la suerte: 5, 17, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: necesitás orden emocional.

Trabajo: jornada productiva si priorizás tareas.

Salud: evitá la autoexigencia.

Números de la suerte: 1, 10, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio y armonía en vínculos.

Trabajo: buen día para acuerdos y charlas.

Salud: buscá momentos de calma.

Números de la suerte: 8, 15, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones profundas que conviene expresar.

Trabajo: intuición afinada para decidir.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 19, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo que contagia.

Trabajo: ganas de proyectar nuevos objetivos.

Salud: el movimiento te renueva.

Números de la suerte: 2, 20, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y seguridad emocional.

Trabajo: enfoque y constancia dan resultados.

Salud: respetá tus tiempos de descanso.

Números de la suerte: 6, 13, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad y comprensión.

Trabajo: creatividad aplicada a lo práctico.

Salud: despejá la mente con pausas.

Números de la suerte: 11, 18, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad que fortalece vínculos.

Trabajo: intuiciones útiles para la semana.

Salud: buscá tranquilidad interior.

Números de la suerte: 5, 14, 27