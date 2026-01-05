Horóscopo de hoy, lunes 5 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, lunes 5 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este lunes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
El lunes marca el regreso gradual a la rutina, con una energía que favorece la organización y los nuevos hábitos. Los astros acompañan los comienzos tranquilos, las decisiones prácticas y la planificación sin presiones. Es un buen día para ordenar prioridades y avanzar paso a paso. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás paciencia y diálogo.
Trabajo: retomás tareas con iniciativa.
Salud: evitá el estrés innecesario.
Números de la suerte: 4, 16, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: buscás estabilidad emocional.
Trabajo: jornada ideal para organizar pendientes.
Salud: cuidá la alimentación.
Números de la suerte: 6, 14, 22
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: buena comunicación y entendimiento.
Trabajo: ideas claras para encarar la semana.
Salud: descansá bien para rendir mejor.
Números de la suerte: 3, 18, 29
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: sensibilidad que necesita contención.
Trabajo: avanzás mejor sin apurarte.
Salud: escuchá tus emociones.
Números de la suerte: 7, 12, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: ganas de expresarte con claridad.
Trabajo: liderazgo bien enfocado.
Salud: actividad física moderada te equilibra.
Números de la suerte: 5, 17, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: necesitás orden emocional.
Trabajo: jornada productiva si priorizás tareas.
Salud: evitá la autoexigencia.
Números de la suerte: 1, 10, 23
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: equilibrio y armonía en vínculos.
Trabajo: buen día para acuerdos y charlas.
Salud: buscá momentos de calma.
Números de la suerte: 8, 15, 26
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones profundas que conviene expresar.
Trabajo: intuición afinada para decidir.
Salud: liberá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 19, 24
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: optimismo que contagia.
Trabajo: ganas de proyectar nuevos objetivos.
Salud: el movimiento te renueva.
Números de la suerte: 2, 20, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad y seguridad emocional.
Trabajo: enfoque y constancia dan resultados.
Salud: respetá tus tiempos de descanso.
Números de la suerte: 6, 13, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de libertad y comprensión.
Trabajo: creatividad aplicada a lo práctico.
Salud: despejá la mente con pausas.
Números de la suerte: 11, 18, 28
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad que fortalece vínculos.
Trabajo: intuiciones útiles para la semana.
Salud: buscá tranquilidad interior.
Números de la suerte: 5, 14, 27