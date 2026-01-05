Los tres signos más intratables del horóscopo chino

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo, y también qué nos deparan los astros para nuestro futuro. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos más difíiles de tratar de todos, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Tigre

El comportamiento de un tigre en su hábitat natural es dominante y sigiloso a la vez. Lo mismo sucede con los nacidos bajo este signo del zodíaco en el horóscopo chino. No permiten que ningún otro animal los sobrepase y las personas que tienen a este signo emulan esta actitud felina. De acuerdo con la astrología oriental, pueden ser intolerantes cuando otros presumen de sus logros frente a ellos, en cambio, quiere que todos reconozcan sus éxitos y se comprometan con sus decisiones. Les gusta ser el centro de atención y por eso es difícil llevarse bien con ellos.

Buey

El signo del zodíaco del Buey, de acuerdo con lo que indican los expertos en el horóscopo chino, si bien son de buen comportamiento y rara vez son agresivos, son muy testarudos. Para la astrología oriental, cuando este animal toma una decisión no la cambia a pesar de ser la equivocada. Pueden ser arrogantes, imprudentes y mezquinos, por eso las personas no pueden comunicarse bien con ellos.

Caballo

Un caballo salvaje puede ser violento e impaciente, por eso los nacidos bajo este signo del zodíaco del horósopo chino, tienen altas probabilidades de ser imprudentes. Además, de acuerdo con la astrología oriental, pueden despreciar a las personas que los rodean por lo que son muy odiados.