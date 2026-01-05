Noche de Reyes: magia, dulces y tradiciones en un mundo diverso

En muchos lugares, las luces de la Navidad se apagan tras la llegada del Año Nuevo, pero todavía queda una festividad celebrada en todo el mundo. El 5 de enero marca el inicio de una de las celebraciones más esperadas y mágicas del calendario: la Noche de Reyes. Esta víspera, y el día siguiente, el 6 de enero, cuando se celebra la Epifanía, conmemoran la llegada de los Reyes Magos al portal de Belén para adorar al Niño Jesús y entregarle sus presentes.

España: La cabalgata más esperada

En España, la Noche de Reyes es, sin duda, la celebración más grandiosa y entrañable para los niños. La tarde del 5 de enero, las calles de cada ciudad y pueblo se llenan de color, música y emoción con las famosas Cabalgatas de Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de sus pajes, desfilan en carrozas espectaculares, lanzando caramelos e ilusión a la multitud.

Los pequeños dejan sus zapatos limpios junto a la ventana o el árbol, esperando que por la mañana los Reyes les dejen los regalos deseados, junto con el tradicional Roscón de Reyes, un dulce pan abriochado, adornado con frutas escarchadas, que esconde una figurita y un haba. Quien encuentra la figurita es coronado rey o reina, y quien encuentra el haba, paga el roscón.

América Latina: una tradición con toques locales

La influencia española llevó la tradición de los Reyes Magos a gran parte de América Latina, donde se celebra con fervor, aunque con matices propios:

México: Los niños dejan sus cartas en los zapatos o globos inflados que se sueltan al cielo, para que los Reyes Magos las recojan. La mañana del 6 de enero se parte la Rosca de Reyes, un pan dulce ovalado con frutas y muñequitos escondidos. Quien encuentra un «niño» en su rebanada es el anfitrión de una fiesta el Día de la Candelaria (2 de febrero), donde se sirven tamales.

Argentina, Uruguay y Paraguay: Es costumbre que los niños dejen pasto y agua para los camellos de los Reyes, junto a sus zapatos, esperando los regalos. Las familias suelen reunirse para una comida especial.

Puerto Rico y República Dominicana: Aquí también se honra a los Reyes con pasto y agua para sus monturas, y los niños esperan ansiosos los juguetes. En Puerto Rico, el 6 de enero es un día festivo oficial, con desfiles y actividades culturales.

Italia: La Befana, una bruja generosa

En Italia, aunque los Reyes Magos son reconocidos, la figura central que trae regalos a los niños la noche del 5 al 6 de enero es La Befana. Esta amable bruja, según la tradición, se negó a acompañar a los Reyes Magos a ver al Niño Jesús, arrepintiéndose después. Ahora vuela en su escoba visitando las casas de los niños. Si han sido buenos, les deja dulces, juguetes o pequeños obsequios en sus calcetines; si se han portado mal, recibirán carbón (a menudo de azúcar).

Francia: La Galette des Rois y el Rey por un Día

En Francia, la celebración se centra en la Galette des Rois, una tarta hojaldrada rellena de frangipane (crema de almendras). En su interior se esconde una pequeña figurita (la fève). La tradición dicta que el más joven de la familia se meta debajo de la mesa y designe a quién corresponde cada porción. Quien encuentra la fève es coronado «rey» o «reina» por un día y elige a su pareja. La Galette se consume durante todo el mes de enero.

Europa del Este: celebraciones ortodoxas y el bautismo de Jesús

En países con tradición ortodoxa, como Rusia, Ucrania o Serbia, la Epifanía, conocida como el Día del Bautismo de Jesús, se celebra el 19 de enero debido al calendario juliano. En esta fecha, se realizan ceremonias religiosas con bendición del agua, y es común que los fieles se sumerjan en aguas heladas (ríos o lagos) bendecidas, creyendo en sus propiedades curativas y purificadoras. Los regalos a los niños, en estas culturas, suelen llegar con Ded Moroz (Padre Frío) en Nochevieja.

La Noche de Reyes, con sus cabalgatas, roscas, befanas y galettes, es un testimonio de cómo una antigua historia puede seguir inspirando alegría, tradición y unión familiar en diversas culturas alrededor del mundo, cada una con su toque único y encantador.