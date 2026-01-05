Tarot del colibrí: la autoestima es lo importante en este momento

Carta 1) Diez de bastos: peso. Cargas. Agotamiento. Cansancio.

Carta 2) Paje de copas: noticias. Sentimientos románticos. Inicios. Intuición. Creatividad. Entusiasmo

Carta 3) Ocho de copas: transición. Dejar atrás situaciones poco satisfactorias. Salir en búsqueda de un camino nuevo. Alejarse de situaciones emocionales o afectivas.



Mensaje final

Alguien necesita alejarse de situaciones emocionales y afectivas que en su momento fueron fuertes vínculos amorosos que se vivieron con intensidad y entusiasmo, aunque con cierta inmadurez y que se han convertido en una pesada carga, hasta el punto de su agotamiento, hay mucho cansancio y la relación ya es insostenible y tóxica para los involucrados. Aunque hubo mucho romanticismo, ya no lo hay, y es esa la razón del alejamiento. La persona decide dejar el vínculo atrás, irse en búsqueda de un camino nuevo y desconocido. Seguramente le provoca dolor emocional la decisión de abandonar lo que tenía, pero se alejará de todas formas porque ya no puede más, el cansancio es extremo. Esta persona ha puesto mucho esfuerzo para continuar y sostener la relación, tal vez una relación con alguien inmaduro que iba y venía todo el tiempo sin aportar estabilidad, ni reciprocidad. Pero todo tiene un límite y esta persona aunque le cueste, elegirá su paz y tranquilidad por encima de todo y eso está muy bien. Ya se ha dado lo que se tenía que dar y probablemente más de lo debido, toca ahora ponerse como prioridad y cuidarse..