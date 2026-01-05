Tres ensaladas frescas con sandía ideales para el verano

La sandía se convierte en un ingrediente clave durante el verano gracias a su alto contenido de agua, su frescura natural y su excelente combinación con sabores salados. Utilizada como base de ensaladas, permite reemplazar las clásicas mezclas de hojas verdes y sumar contraste sin necesidad de cocción, dando lugar a platos livianos y rápidos de preparar.

Tres ensaladas frescas con sandía para el verano

Una de las combinaciones más populares es la ensalada de sandía con queso feta y menta. Para prepararla, se corta la sandía en cubos, se agrega queso feta desgranado y hojas de menta fresca. Se finaliza con un chorrito de aceite de oliva, logrando un equilibrio entre dulzor, salinidad y frescura.

Otra opción simple y refrescante es la ensalada de sandía, pepino y limón. En este caso, tanto la sandía como el pepino se cortan en cubos y se condimentan con jugo de limón, aceite de oliva y una pizca de sal. El resultado es una ensalada liviana, ideal para acompañar carnes o pescados.

La tercera alternativa propone una preparación diferente: sandía grillada fría con queso fresco. La sandía se corta en rodajas y se grillan brevemente de ambos lados. Luego se deja enfriar y se sirve con queso fresco desgranado y aceite de oliva. El paso por la parrilla intensifica el sabor y aporta un contraste interesante de texturas.

Cómo personalizar estas ensaladas

Estas recetas admiten múltiples variantes. Se pueden utilizar otros quesos blandos, cambiar la menta por albahaca o sumar semillas para aportar crocancia. También es posible ajustar el nivel de acidez según el gusto personal.

La sandía puede cortarse en cubos o láminas, servirse en platos individuales y combinarse con ingredientes como aceitunas, que aportan un toque extra de salinidad y realzan el sabor del plato.