Cómo hacer una tarta de atún clásica, rendidora y sabrosa

Si estás buscando una receta sencilla, económica y sabrosa para resolver una comida sin complicaciones, la tarta de atún es una opción infalible. Clásica de la cocina hogareña, se destaca por su versatilidad y por la facilidad de preparación. Puede servirse caliente o fría y es perfecta tanto para el día a día como para llevar al trabajo o la escuela.

Ingredientes

Para la masa

2 tapas de masa para tarta (compradas o caseras)

Para el relleno

2 latas de atún en aceite, bien escurrido

1 cebolla grande, picada

1 morrón rojo, picado

2 huevos duros

½ taza de queso rallado

3 cucharadas de crema de leche o queso crema

Sal, pimienta y pimentón dulce, a gusto

1 cucharada de aceite de oliva

Paso a paso

1. Precalentar el horno

Lleva el horno a 180 °C para que esté a la temperatura adecuada al momento de hornear.

2. Preparar el relleno

En una sartén, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla junto con el morrón hasta que estén tiernos y transparentes.

Agrega el atún desmenuzado, mezcla bien y cocina durante 2 minutos más.

Retira del fuego y suma los huevos duros picados, el queso rallado y la crema de leche o queso crema. Condimenta a gusto y mezcla hasta integrar.

3. Armar la tarta

Coloca una tapa de masa en un molde previamente engrasado, cubriendo bien el fondo y los bordes.

Vierte el relleno de manera uniforme y tapa con la otra masa. Cierra los bordes con repulgue o presionando con un tenedor.

4. Hornear

Pincha la superficie para evitar que se infle y lleva al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que la masa esté dorada.

5. Servir

Retira la tarta del horno, deja reposar unos minutos y sirve.

Consejos para personalizarla