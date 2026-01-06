Cómo hacer una tarta de atún clásica, rendidora y sabrosa

cocina
Cómo hacer una tarta de atún clásica, rendidora y sabrosaUna receta fácil, económica y rendidora, ideal para cualquier comida del día.
Si estás buscando una receta sencilla, económica y sabrosa para resolver una comida sin complicaciones, la tarta de atún es una opción infalible. Clásica de la cocina hogareña, se destaca por su versatilidad y por la facilidad de preparación. Puede servirse caliente o fría y es perfecta tanto para el día a día como para llevar al trabajo o la escuela.
Ingredientes
Para la masa
- 2 tapas de masa para tarta (compradas o caseras)
Para el relleno
- 2 latas de atún en aceite, bien escurrido
- 1 cebolla grande, picada
- 1 morrón rojo, picado
- 2 huevos duros
- ½ taza de queso rallado
- 3 cucharadas de crema de leche o queso crema
- Sal, pimienta y pimentón dulce, a gusto
- 1 cucharada de aceite de oliva
Paso a paso
1. Precalentar el horno
Lleva el horno a 180 °C para que esté a la temperatura adecuada al momento de hornear.
2. Preparar el relleno
En una sartén, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla junto con el morrón hasta que estén tiernos y transparentes.
Agrega el atún desmenuzado, mezcla bien y cocina durante 2 minutos más.
Retira del fuego y suma los huevos duros picados, el queso rallado y la crema de leche o queso crema. Condimenta a gusto y mezcla hasta integrar.
3. Armar la tarta
Coloca una tapa de masa en un molde previamente engrasado, cubriendo bien el fondo y los bordes.
Vierte el relleno de manera uniforme y tapa con la otra masa. Cierra los bordes con repulgue o presionando con un tenedor.
4. Hornear
Pincha la superficie para evitar que se infle y lleva al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que la masa esté dorada.
5. Servir
Retira la tarta del horno, deja reposar unos minutos y sirve.
Consejos para personalizarla
- Más verduras: puedes sumar arvejas, choclo, espinaca o zanahoria rallada.
- Extra cremosidad: agrega cubos de queso fresco o mozzarella.
- Opción más saludable: utiliza masa integral o reduce el queso rallado.