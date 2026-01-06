Los secretos para cocinar un estofado de carne insuperable

No hay una época del año que se resista al sabor de un delicioso estofado del año. Aunque parece un plato sencillo, la diferencia entre una carne seca en una salsa rala y un estofado meloso que se deshace al contacto con el tenedor reside en la técnica y la paciencia. Aquí presentamos la guía definitiva para lograr el estofado perfecto, rescatando los secretos de las abuelas.

El error más común es comprar cortes de carne excesivamente magros. El estofado necesita cortes con tejido conectivo y algo de grasa, que se transformarán en gelatina tras una larga cocción. Los recomendados: Roast beef (aguja), palomita, tortuguita o incluso el osobuco. Se debe cortar la carne en cubos grandes (de unos 3 a 4 cm), ya que si son muy pequeños, se desarmarán antes de que la salsa espese.

Antes de añadir cualquier líquido, la carne debe pasar por la olla a fuego máximo con un hilo de aceite o grasa. Al dorar la superficie de la carne, creamos una capa de sabor profundo que luego se transferirá a toda la salsa. No satures la olla; hacelo por tandas para que la carne se dore y no se hierva en su propio jugo.

Paso a Paso:

Ingredientes: 1 kg de carne (roast beef); 2 cebollas, 1 pimiento rojo, 2 zanahorias, 3 dientes de ajo; 1 vaso de vino tinto (Malbec o Cabernet), 500 ml de caldo de carne, 2 tazas de puré de tomate; laurel, orégano, una pizca de pimentón dulce y sal/pimienta.

Procedimiento:

Sellar la carne y retirar.

En la misma olla, aprovechar el fondo de cocción para saltear los vegetales picados. La zanahoria en rodajas aporta el dulzor necesario para equilibrar la acidez del tomate.

Verter el vino tinto y raspar el fondo de la olla con una cuchara de madera. Esto rescata todo el sabor pegado.

Reincorporar la carne y añadir el tomate y el caldo hasta cubrir.

Aquí está el secreto. Tapar la olla y bajar el fuego al mínimo. El estofado no debe hervir a borbotones, sino "susurrar" durante al menos 1 hora y media o 2 horas.

Un buen estofado pide a gritos un acompañamiento que absorba sus jugos. Las opciones ganadoras son las papas, que si se cocinan dentro del estofado, aportan almidón y espesan la salsa.