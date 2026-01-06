Tarot del colibrí: buenos consejos para tomar decisiones acertadas
Carta 1) Conjetura: momento decisivo. Conclusión. Arribar a un conocimiento por propia inspiración.
Carta 2) Asesoramiento: consejos prudentes. Asesoría. Alguien con conocimientos sobre el tema en cuestión. Buenos consejos y decisiones acertadas.
Carta 3) Alucinación: alegría. Entusiasmo. Satisfacción. También dificultad para ver la realidad.
Mensaje final
La persona se ha dado cuenta a través de indicios sobre una determinada situación que atraviesa, que necesita asesoramiento, por eso va en busca de alguien capacitado que pueda darle una orientación y buenos consejos para tomar decisiones acertadas. Dicen las cartas que encontrará una persona prudente y honesta que le dará esa orientación que requiere para dar solución al problema que le preocupa. La decisión de buscar el consejo de un especialista es lo que le conviene hacer para tener resultados positivos, de lo contrario, dicen las cartas que la persona puede estar tomando decisiones equivocadas por falta de conocimiento o por basarse en conjeturas poco realistas. Es un riesgo que no estaría bueno correr.