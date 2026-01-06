Una receta fácil de hamburguesas de calabaza, doradas y sabrosas

Las hamburguesas de calabaza son una opción deliciosa, nutritiva y económica para quienes buscan incorporar más platos vegetarianos a su alimentación. Su textura suave por dentro y dorada por fuera las convierte en una alternativa ideal para almuerzos o cenas livianas, sin resignar sabor.

Esta receta es fácil de preparar, utiliza ingredientes simples y permite múltiples variantes según tus gustos.

Ingredientes

2 tazas de puré de calabaza

1 taza de avena (puede ser avena instantánea)

1/2 taza de queso rallado (opcional)

1/4 taza de cebolla picada finamente

2 dientes de ajo picados

1 huevo

1/2 taza de pan rallado

Sal y pimienta al gusto

Aceite para cocinar

Preparación paso a paso

Paso 1: preparación del puré de calabaza

Cociná la calabaza al vapor o hervida hasta que esté bien tierna. Luego, triturala hasta obtener un puré suave y sin grumos. Dejá enfriar antes de usar.

Paso 2: mezcla de ingredientes

En un bowl grande, colocá el puré de calabaza, la avena, el queso rallado (si decidís usarlo), la cebolla, el ajo, el huevo y el pan rallado. Condimentá con sal y pimienta. Mezclá bien hasta lograr una preparación homogénea.

Paso 3: armado de las hamburguesas

Con las manos ligeramente humedecidas, tomá porciones de la mezcla y formá hamburguesas del tamaño deseado. Colocalas en un plato y llevalas a la heladera durante al menos 30 minutos para que tomen consistencia.

Paso 4: cocción

Calentá un poco de aceite en una sartén a fuego medio. Cociná las hamburguesas durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén bien doradas y firmes.

Paso 5: listo para servir

Retiralas y apoyalas sobre papel absorbente. Podés servirlas solas, con ensalada, o en pan integral como una hamburguesa clásica.

Consejos y variantes

Sumá especias como comino, pimentón ahumado o cúrcuma para intensificar el sabor.

Para una versión vegana, reemplazá el huevo por una cucharada de semillas de chía o lino hidratadas.

Acompañalas con una salsa de yogur natural y hierbas frescas, o con mayonesa vegetal.

También se pueden cocinar al horno: 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

Una receta versátil, rendidora y perfecta para sumar más vegetales a tu menú diario