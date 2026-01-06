Una receta fácil de hamburguesas de calabaza, doradas y sabrosas

cocina
Una receta fácil de hamburguesas de calabaza, doradas y sabrosasUna receta fácil y sabrosa para preparar hamburguesas de calabaza caseras.
Las hamburguesas de calabaza son una opción deliciosa, nutritiva y económica para quienes buscan incorporar más platos vegetarianos a su alimentación. Su textura suave por dentro y dorada por fuera las convierte en una alternativa ideal para almuerzos o cenas livianas, sin resignar sabor.
Esta receta es fácil de preparar, utiliza ingredientes simples y permite múltiples variantes según tus gustos.
Ingredientes
- 2 tazas de puré de calabaza
- 1 taza de avena (puede ser avena instantánea)
- 1/2 taza de queso rallado (opcional)
- 1/4 taza de cebolla picada finamente
- 2 dientes de ajo picados
- 1 huevo
- 1/2 taza de pan rallado
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite para cocinar
Preparación paso a paso
Paso 1: preparación del puré de calabaza
Cociná la calabaza al vapor o hervida hasta que esté bien tierna. Luego, triturala hasta obtener un puré suave y sin grumos. Dejá enfriar antes de usar.
Paso 2: mezcla de ingredientes
En un bowl grande, colocá el puré de calabaza, la avena, el queso rallado (si decidís usarlo), la cebolla, el ajo, el huevo y el pan rallado. Condimentá con sal y pimienta. Mezclá bien hasta lograr una preparación homogénea.
Paso 3: armado de las hamburguesas
Con las manos ligeramente humedecidas, tomá porciones de la mezcla y formá hamburguesas del tamaño deseado. Colocalas en un plato y llevalas a la heladera durante al menos 30 minutos para que tomen consistencia.
Paso 4: cocción
Calentá un poco de aceite en una sartén a fuego medio. Cociná las hamburguesas durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén bien doradas y firmes.
Paso 5: listo para servir
Retiralas y apoyalas sobre papel absorbente. Podés servirlas solas, con ensalada, o en pan integral como una hamburguesa clásica.
Consejos y variantes
- Sumá especias como comino, pimentón ahumado o cúrcuma para intensificar el sabor.
- Para una versión vegana, reemplazá el huevo por una cucharada de semillas de chía o lino hidratadas.
- Acompañalas con una salsa de yogur natural y hierbas frescas, o con mayonesa vegetal.
- También se pueden cocinar al horno: 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
Una receta versátil, rendidora y perfecta para sumar más vegetales a tu menú diario