El problema más frecuente del árbol de jade en verano y cómo evitarlo

El árbol de jade es una de las plantas más elegidas para quienes dan sus primeros pasos en la jardinería, especialmente en interiores. Su apariencia estética, la facilidad de cuidado y su vínculo con el Feng Shui —donde se lo asocia con la prosperidad y la energía positiva— lo convierten en una opción ideal para el hogar.

Sin embargo, como ocurre con todas las plantas, observar el estado de sus hojas es clave para detectar cualquier problema a tiempo. Durante el verano, hay una señal que se repite con frecuencia y genera preocupación: las hojas comienzan a verse arrugadas, blandas y de un color más pálido de lo habitual.

Por qué la primavera y el verano son clave para el árbol de jade

El crecimiento del árbol de jade cambia notablemente según la estación del año. Mientras que en otoño e invierno la planta entra en una etapa más lenta, durante la primavera y el verano su desarrollo es mucho más activo debido al aumento de la temperatura y a una mayor exposición a la luz solar.

Estas condiciones favorecen su crecimiento, pero también exigen ajustes en los cuidados. Por eso, los especialistas en jardinería coinciden en que hay tres aspectos fundamentales a los que se debe prestar especial atención durante todo el año:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

Con el buen clima, además, es el momento ideal para realizar tareas como el trasplante, la reproducción, el cambio de sustrato y la poda, siempre con cuidado de no estresar a la planta.

Árbol de jade en verano: qué significa que las hojas estén arrugadas

Si durante el verano las hojas del árbol de jade aparecen arrugadas, blandas o descoloridas, no se trata de una enfermedad propia de la estación. En la mayoría de los casos, el problema está directamente relacionado con un error en el riego.

Aunque se suele pensar que la planta necesita poca agua, en verano requiere una hidratación adecuada y bien realizada. Cuando no recibe la cantidad justa, o el riego no se hace correctamente, la suculenta comienza a mostrar estas señales de alarma.

Cómo regar correctamente el árbol de jade en verano

Para evitar que el problema avance y comprometa la salud de la planta, los expertos recomiendan tener en cuenta estos cuidados esenciales:

Esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regar. Se puede comprobar introduciendo un dedo unos cinco centímetros en la tierra.

Realizar un riego profundo y abundante, hasta que el agua salga por los orificios de drenaje de la maceta.

Retirar el exceso de agua del plato, ya que el encharcamiento puede provocar la pudrición de las raíces.

Regar preferentemente al atardecer o por la noche, para evitar que el sol evapore el agua demasiado rápido.

Con estos simples ajustes, el árbol de jade puede recuperarse rápidamente y volver a lucir hojas firmes, carnosas y de un verde intenso, incluso en los días más calurosos del verano.