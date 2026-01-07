Ensalada de atún: una opción fresca y rápida para los días de calor

Vida saludable
Ensalada de atún: una opción fresca y rápida para los días de calorReceta fresca y práctica, ideal para los días de calor, que combina atún, pastas y vegetales y se prepara en pocos minutos.
Con la llegada de las jornadas de altas temperaturas, las preparaciones frías y los acompañamientos frescos se convierten en grandes aliados para el almuerzo o la cena. En ese contexto, la ensalada de atún se destaca como una de las opciones más prácticas, nutritivas y elegidas, ideal para resolver una comida en pocos minutos.
Esta versión combina pastas, vegetales y un aderezo liviano con un toque cítrico, y se puede preparar en tan solo cinco minutos, siguiendo simples pasos.
Ingredientes
- 1 tomate grande
- 2 huevos cocidos
- 1 taza de aceitunas negras
- Fideos cocidos (preferentemente mostachol)
- 1 lata y media de atún
- Aceite de oliva
- Jugo de naranja
- Vinagre
- Pimienta molida
Paso a paso: cómo preparar la ensalada de atún y vegetales
- Cocinar los fideos en abundante agua hirviendo hasta que estén al dente. Una vez listos, colarlos y dejarlos reposar unos minutos hasta que se enfríen.
- En una olla aparte, hervir los huevos hasta que estén bien cocidos. Pelarlos y reservar.
- Cortar el tomate en cubos pequeños, los huevos en trozos y las aceitunas negras en rodajas. Colocar todo en un bol amplio.
- Agregar el atún desmenuzado y los fideos ya fríos. Mezclar suavemente para integrar todos los ingredientes.
- Para el aderezo, combinar un cuarto de taza de aceite de oliva, una taza de jugo de naranja, una cucharadita de vinagre y una pizca de pimienta molida.
- Verter el aderezo sobre la ensalada, mezclar nuevamente y servir.
Fresca, rápida y versátil, esta ensalada de atún es una excelente alternativa para los días de calor, ya sea como plato principal o como guarnición.