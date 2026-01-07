Ensalada de atún: una opción fresca y rápida para los días de calor

Con la llegada de las jornadas de altas temperaturas, las preparaciones frías y los acompañamientos frescos se convierten en grandes aliados para el almuerzo o la cena. En ese contexto, la ensalada de atún se destaca como una de las opciones más prácticas, nutritivas y elegidas, ideal para resolver una comida en pocos minutos.

Esta versión combina pastas, vegetales y un aderezo liviano con un toque cítrico, y se puede preparar en tan solo cinco minutos, siguiendo simples pasos.

Ingredientes

1 tomate grande

2 huevos cocidos

1 taza de aceitunas negras

Fideos cocidos (preferentemente mostachol)

1 lata y media de atún

Aceite de oliva

Jugo de naranja

Vinagre

Pimienta molida

Paso a paso: cómo preparar la ensalada de atún y vegetales

Cocinar los fideos en abundante agua hirviendo hasta que estén al dente. Una vez listos, colarlos y dejarlos reposar unos minutos hasta que se enfríen. En una olla aparte, hervir los huevos hasta que estén bien cocidos. Pelarlos y reservar. Cortar el tomate en cubos pequeños, los huevos en trozos y las aceitunas negras en rodajas. Colocar todo en un bol amplio. Agregar el atún desmenuzado y los fideos ya fríos. Mezclar suavemente para integrar todos los ingredientes. Para el aderezo, combinar un cuarto de taza de aceite de oliva, una taza de jugo de naranja, una cucharadita de vinagre y una pizca de pimienta molida. Verter el aderezo sobre la ensalada, mezclar nuevamente y servir.

Fresca, rápida y versátil, esta ensalada de atún es una excelente alternativa para los días de calor, ya sea como plato principal o como guarnición.