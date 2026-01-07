Milanesas de soja: opción vegetariana rica y económica

cocina
Milanesas de soja: opción vegetariana rica y económicaUna receta práctica y saludable para sumar proteínas vegetales a la dieta, ideal para vegetarianos o para variar el menú diario.
Las milanesas de soja son una excelente alternativa para quienes buscan incorporar más proteínas vegetales a su alimentación diaria. Nutritivas, económicas y versátiles, resultan ideales tanto para personas vegetarianas o veganas como para quienes desean variar el menú con opciones más saludables sin resignar sabor.
Prepararlas en casa es sencillo y permite adaptar los condimentos según gustos personales. A continuación, el paso a paso para hacer milanesas de soja caseras, con ingredientes fáciles de conseguir.
Ingredientes
(rinde aproximadamente 6 milanesas)
- 1 taza de harina de soja o soja texturizada fina
- 1 taza de pan rallado
- 1 cebolla pequeña picada
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 2 cucharadas de fécula de maíz (maicena)
- ½ taza de agua o caldo de verduras
- Sal y pimienta a gusto
- Especias opcionales: pimentón, cúrcuma, comino
Preparación paso a paso
1. Preparar la base
Si se utiliza soja texturizada, hidratarla en agua caliente durante 10 minutos. Luego escurrir y exprimir bien para retirar el exceso de líquido.
En un bowl, mezclar la soja (o harina de soja) con la cebolla, el ajo, el perejil y las especias elegidas. Disolver la fécula de maíz en el agua o caldo y agregarla a la preparación hasta obtener una masa firme y fácil de moldear.
2. Formar las milanesas
Dividir la mezcla en porciones iguales y darles forma de milanesa. Colocarlas sobre una bandeja y llevarlas a la heladera durante 15 a 20 minutos para que tomen mejor consistencia.
3. Empanar
Colocar el pan rallado en un recipiente. Para sumar sabor, se puede mezclar con semillas o hierbas secas. Humedecer ligeramente cada milanesa con agua o caldo y pasarla por el pan rallado, presionando suavemente para que el empanado se adhiera bien.
4. Cocción
En sartén: cocinar en una sartén con poco aceite, a fuego medio, durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén doradas.
Al horno: precalentar el horno a 200 °C, disponer las milanesas en una placa con papel de hornear, rociar con un poco de aceite y cocinar durante 15 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
Conservación
Las milanesas se pueden congelar crudas, separadas por papel manteca, dentro de un recipiente hermético. De esta manera, estarán listas para cocinar en cualquier momento.
Consejos útiles
- Para potenciar el sabor, se puede agregar levadura nutricional o queso rallado vegano al pan rallado.
- Acompañan muy bien con puré, ensaladas frescas o dentro de un sándwich.
- Para una versión más proteica y saciante, se puede combinar harina de soja con avena molida.