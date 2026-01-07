Tarot del colibrí: la tormenta está a punto de disiparse

Carta 1) La luna: poca claridad. Confusión. Onírico. Intuición. Lo oculto. Miedos.

Carta 2) La torre: destrucción. Derrumbe repentino. Caída. Bases poco sólidas. Inicios

Carta 3) Tres de bastos: expansión. Crecimiento. Previsión y planificación. Construir bases sólidas. Viajes. Oportunidades.

Mensaje final

La persona ha pasado por una etapa de inseguridad, miedos, dudas, confusión, en la cual puede haber tomado decisiones poco realistas y quizás equivocadas por falta de claridad sobre sí misma, sobre sus metas, sus posibilidades, las herramientas con las que contaba, etc. Como producto de ese estado ha construido un castillo sobre arena, en tanto, sea lo que sea que se edificó, no tenía bases sólidas y por eso se ha destruido de un día para el otro. Ha sucedido un derrumbe repentino y todo se ha venido abajo, de modo que hay que empezar desde cero una nueva construcción, pero ya no como antes, sino desde una buena planificación y previsión, desde un tener claridad adonde se desea llegar y de qué manera se hará. Las cartas dicen que todo saldrá bien si hay una planificación cuidadosa. La tormenta está a punto de pasar y el arco iris anuncia la llegada del sol con toda la claridad y la energía que el astro rey trae consigo para tomar decisiones y acciones esta vez muy acertadas y firmes.