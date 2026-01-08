Cómo preparar zapallos en almíbar caseros con pocos ingredientes

Los zapallos en almíbar son un clásico infaltable de la cocina tradicional, especialmente presente en recetas caseras que se transmiten de generación en generación. Este dulce combina la textura suave y delicada del zapallo con el dulzor intenso de un almíbar aromatizado con especias, dando como resultado una preparación simple, económica y llena de sabor. Ideal para acompañar postres, servir con quesos o disfrutar solo como un bocadillo dulce, este manjar conserva todo el espíritu de la cocina hogareña.

Además de ser delicioso, el zapallo en almíbar es una excelente opción para aprovechar esta hortaliza de estación y conservarla por más tiempo. A continuación, te mostramos cómo prepararlo paso a paso, con consejos útiles para que el resultado sea perfecto.

Noticias Relacionadas Milanesas de soja: opción vegetariana rica y económica

Ingredientes

1 kg de zapallo, preferentemente tipo calabaza

750 g de azúcar

500 ml de agua

1 rama de canela

4 clavos de olor

Jugo de 1 limón

Paso a paso para preparar zapallos en almíbar

Paso 1: Preparar el zapallo

Lavar bien el zapallo y cortarlo en cubos de aproximadamente 3 centímetros. Se puede retirar la cáscara o dejarla, según el gusto personal: con cáscara, la preparación adquiere un aspecto más rústico y los cubos conservan mejor su forma durante la cocción. Colocar los trozos en un recipiente amplio y rociarlos con el jugo de limón para evitar que se oxiden y mantener su color natural.

Paso 2: Preparar el almíbar

En una olla grande, colocar el agua y el azúcar. Llevar a fuego medio y revolver suavemente hasta que el azúcar se disuelva por completo. Incorporar la rama de canela y los clavos de olor, y dejar hervir durante unos cinco minutos para que el almíbar se perfume y tome cuerpo.

Paso 3: Cocinar los zapallos

Agregar los cubos de zapallo al almíbar caliente, asegurándose de que queden bien cubiertos por el líquido. Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente una hora, revolviendo de vez en cuando con cuidado para que no se rompan. Durante la cocción, el zapallo se vuelve tierno y absorbe el sabor del almíbar especiado.

Paso 4: Verificar la cocción y enfriar

La preparación estará lista cuando los cubos estén blandos pero firmes, y el almíbar haya espesado ligeramente. Retirar del fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente antes de consumir o guardar.

Consejos y variantes

Elección del zapallo: es fundamental utilizar un zapallo maduro pero firme, para que no se deshaga durante la cocción prolongada.

Aromas extra: se puede sumar cáscara de naranja, un chorrito de esencia de vainilla o incluso anís estrellado para darle un perfil de sabor diferente.

Conservación: guardar los zapallos en almíbar en frascos de vidrio previamente esterilizados. Bien cerrados y conservados en la heladera, pueden durar hasta tres semanas.