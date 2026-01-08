astrologia
Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo
Las predicciones para este jueves llegan con una energía más dinámica, ideal para tomar decisiones pendientes, avanzar en proyectos y aclarar situaciones emocionales. El día invita a actuar con mayor seguridad, pero sin perder la sensibilidad.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás expresar lo que sentís sin impulsividad.
Trabajo: buen momento para tomar la iniciativa.
Salud: cuidá el estrés y las tensiones.
Números de la suerte: 7, 14, 26
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: buscás tranquilidad y gestos concretos.
Trabajo: avances firmes si evitás la terquedad.
Salud: escuchá las señales del cuerpo.
Números de la suerte: 3, 16, 22
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: conversaciones que aclaran malentendidos.
Trabajo: jornada activa y productiva.
Salud: organizá mejor tus tiempos de descanso.
Números de la suerte: 5, 18, 29
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: sensibilidad que necesita contención.
Trabajo: confiá en tu intuición para decidir.
Salud: evitá sobrecargarte emocionalmente.
Números de la suerte: 4, 12, 21
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: carisma en alza y ganas de compartir.
Trabajo: reconocimiento por esfuerzos recientes.
Salud: canalizá energía con actividad física.
Números de la suerte: 9, 17, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional que te da tranquilidad.
Trabajo: orden y eficiencia marcan el día.
Salud: cuidá la postura y el descanso.
Números de la suerte: 1, 15, 24
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: equilibrio que mejora la armonía afectiva.
Trabajo: buen día para acuerdos y decisiones compartidas.
Salud: buscá momentos de calma.
Números de la suerte: 6, 13, 27
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas que piden honestidad.
Trabajo: determinación para avanzar sin dudas.
Salud: liberá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 8, 19, 25
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: optimismo que contagia y fortalece vínculos.
Trabajo: oportunidades para expandirte.
Salud: el movimiento mejora tu ánimo.
Números de la suerte: 2, 20, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad y confianza en la pareja.
Trabajo: disciplina que da resultados visibles.
Salud: no descuides el descanso.
Números de la suerte: 10, 18, 23
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de libertad y comprensión.
Trabajo: ideas innovadoras bien recibidas.
Salud: despejá la mente con pausas.
Números de la suerte: 11, 16, 28
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad y empatía en primer plano.
Trabajo: intuiciones que te orientan bien.
Salud: buscá momentos de tranquilidad.
Números de la suerte: 5, 14, 22