Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

Las predicciones para este jueves llegan con una energía más dinámica, ideal para tomar decisiones pendientes, avanzar en proyectos y aclarar situaciones emocionales. El día invita a actuar con mayor seguridad, pero sin perder la sensibilidad.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás expresar lo que sentís sin impulsividad.

Trabajo: buen momento para tomar la iniciativa.

Salud: cuidá el estrés y las tensiones.

Números de la suerte: 7, 14, 26

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás tranquilidad y gestos concretos.

Trabajo: avances firmes si evitás la terquedad.

Salud: escuchá las señales del cuerpo.

Números de la suerte: 3, 16, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: conversaciones que aclaran malentendidos.

Trabajo: jornada activa y productiva.

Salud: organizá mejor tus tiempos de descanso.

Números de la suerte: 5, 18, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: sensibilidad que necesita contención.

Trabajo: confiá en tu intuición para decidir.

Salud: evitá sobrecargarte emocionalmente.

Números de la suerte: 4, 12, 21

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: carisma en alza y ganas de compartir.

Trabajo: reconocimiento por esfuerzos recientes.

Salud: canalizá energía con actividad física.

Números de la suerte: 9, 17, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que te da tranquilidad.

Trabajo: orden y eficiencia marcan el día.

Salud: cuidá la postura y el descanso.

Números de la suerte: 1, 15, 24

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio que mejora la armonía afectiva.

Trabajo: buen día para acuerdos y decisiones compartidas.

Salud: buscá momentos de calma.

Números de la suerte: 6, 13, 27

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas que piden honestidad.

Trabajo: determinación para avanzar sin dudas.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 8, 19, 25

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo que contagia y fortalece vínculos.

Trabajo: oportunidades para expandirte.

Salud: el movimiento mejora tu ánimo.

Números de la suerte: 2, 20, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y confianza en la pareja.

Trabajo: disciplina que da resultados visibles.

Salud: no descuides el descanso.

Números de la suerte: 10, 18, 23

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad y comprensión.

Trabajo: ideas innovadoras bien recibidas.

Salud: despejá la mente con pausas.

Números de la suerte: 11, 16, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y empatía en primer plano.

Trabajo: intuiciones que te orientan bien.

Salud: buscá momentos de tranquilidad.

Números de la suerte: 5, 14, 22