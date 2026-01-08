La receta ideal para hacer un delicioso arroz con atún

En la búsqueda constante de comidas rápidas, económicas y, sobre todo, deliciosas, el arroz con atún se erige como un verdadero campeón culinario. Este plato, tan versátil como reconfortante, ha trascendido generaciones y fronteras, adaptándose a los gustos más diversos. Pero, ¿cuál es el secreto para elevar esta sencilla combinación a una experiencia gastronómica memorable?

Expertos en cocina casera y chefs de renombre coinciden: la clave está en el equilibrio de sabores, la calidad de los ingredientes y una técnica sencilla pero precisa. Olvídate de la versión aburrida y sin gracia; prepárate para descubrir cómo transformar este clásico en una obra maestra de tu cocina.

La magia del arroz con atún reside en su accesibilidad. No necesitas ingredientes exóticos ni un presupuesto elevado. Sin embargo, elegir bien es el primer paso hacia el éxito:

Arroz: Preferiblemente de grano largo o tipo jazmín para una textura suelta.

Atún: Enlatado, en aceite de oliva o al natural, de buena calidad. Desmenuzado o en trozos, según tu preferencia.

Verduras frescas: Cebolla, pimiento (verde o rojo), ajo, tomate maduro.

Caldo o agua: Para cocinar el arroz. Un buen caldo de verduras o pescado potenciará el sabor.

Condimentos: Sal, pimienta, comino, pimentón dulce (opcional), laurel.

Como hacer un arroz con atún, paso a paso

La base de cualquier buen arroz es un sofrito bien ejecutado. Es aquí donde se construyen las capas de sabor:

Pica finamente la cebolla, el pimiento y el ajo. Ralla o pica el tomate sin piel. Escurre bien el atún.

En una sartén o cazuela amplia, calienta un buen chorro de aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla y el pimiento. Sofríe hasta que estén translúcidos y blandos (unos 5-7 minutos). Incorpora el ajo picado y cocina por un minuto más, cuidando que no se dore en exceso.

Añade el tomate rallado o picado al sofrito. Cocina a fuego lento, removiendo ocasionalmente, hasta que el tomate haya reducido y el aceite se separe, indicando que la acidez se ha cocinado (aproximadamente 10 minutos). Es el momento de añadir el pimentón dulce si lo usas, cocinando solo por unos segundos para que no se queme.

Agrega el arroz a la cazuela y remueve durante un par de minutos para que se impregne bien de los sabores del sofrito. Esto también ayuda a sellar los granos, contribuyendo a una textura más suelta.

Vierte el caldo o agua (la proporción clásica es 2 partes de líquido por 1 de arroz). Añade la hoja de laurel, sal y pimienta al gusto. Lleva a ebullición.

Una vez que el líquido hierva, reduce el fuego al mínimo, tapa la cazuela y cocina sin levantar la tapa durante unos 15-20 minutos, o hasta que el arroz haya absorbido todo el líquido y los granos estén tiernos.

Una vez cocido el arroz, retira del fuego e incorpora el atún escurrido. Remueve suavemente con un tenedor para integrar sin aplastar los granos. Si deseas añadir arvejas o maíz, este es el momento. Tapa la cazuela y deja reposar por 5 minutos fuera del fuego; esto permite que los sabores se asienten y el arroz se termine de cocinar con el vapor residual.