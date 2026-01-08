Tarot del colibrí: llega una oportunidad para no desaprovechar

Carta 1) La sacerdotisa: intuición. Conexión espiritual. Secreto. Guía. Introspección.

Carta 2 ) Tres de copas: amistad. Alegría. Felicidad. Festejos. Celebraciones con seres queridos.

Carta 3) Cinco de copas: duelo. Pena. Negatividad. Melancolía. Arrepentimiento. No ver lo positivo que aún está presente.

Mensaje final

Algo que se mantenía oculto ha salido a la luz, tal vez un secreto sobre alguna situación se ha descubierto y ahora hay mucha reflexión sobre lo que pasó. Quizás la persona siente que por su culpa se ha arruinado una amistad verdadera, una pareja, un vínculo familiar, etc que le daba mucha alegría y la posibilidad de celebrar la vida. En este momento se está atravesando una pérdida, un duelo con mucha tristeza, melancolía e incluso si hubo peleas, arrepentimiento y culpas. Este alguien siente que lo arruinó todo y está centrado en ese dolor, sin poder ver lo positivo. Sin embargo, el tarot muestra que no todo está perdido. En la carta del cinco de copas, no todas están volcadas, hay dos copas llenas de emociones y sentimientos que aún siguen en pie, lo que indica que hay una oportunidad de recuperar lo que se tenía, de volver a ser feliz, pero se requiere empezar a enfocarse en lo positivo, dejar que la sabiduría interior y la intuición fluyan y sean la guía para volver a estar bien.Se necesita conectar con la profundidad de si mismo y con Dios a través de la meditación, la oración, la fe y la esperanza y poner la verdad como bandera. No más secretos, ocultamientos y mentiras, ya se ha visto a donde conducen, en este caso, quizás se ha perdido lo más valioso que se tenía. Lo bueno es que siempre se puede reparar cuando hay verdadero arrepentimiento y autocrítica. Ahora convendría dejar la tristeza de lado y tomar las decisiones necesarias para asirse a esa gran oportunidad que le otorga la vida.