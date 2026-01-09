astrologia
Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo
Este viernes llega con una energía que invita a cerrar la semana con mayor claridad emocional y decisiones prácticas. Es un buen día para ordenar prioridades, soltar tensiones y proyectar el fin de semana con expectativas positivas. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás bajar un cambio y escuchar más.
Trabajo: resolvés pendientes con rapidez.
Salud: evitá discusiones que te desgasten.
Números de la suerte: 3, 11, 24
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad y ganas de compartir tiempo de calidad.
Trabajo: jornada favorable para temas económicos.
Salud: cuidá excesos en comidas o bebidas.
Números de la suerte: 6, 14, 22
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: mensajes o charlas que te sorprenden.
Trabajo: tu creatividad destraba situaciones.
Salud: descanso mental necesario.
Números de la suerte: 5, 18, 27
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: buscás contención y afecto sincero.
Trabajo: cerrás la semana con sensación de alivio.
Salud: emociones intensas, cuidá tu ánimo.
Números de la suerte: 4, 12, 20
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: protagonismo y gestos románticos.
Trabajo: reconocimiento por tu esfuerzo.
Salud: buena energía si canalizás tensiones.
Números de la suerte: 7, 16, 29
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: necesitás certezas y claridad.
Trabajo: organización clave para terminar bien la semana.
Salud: evitá la autoexigencia excesiva.
Números de la suerte: 2, 15, 26
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía y equilibrio en los vínculos.
Trabajo: acuerdos que avanzan favorablemente.
Salud: buscá momentos de relajación.
Números de la suerte: 1, 13, 21
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones profundas que salen a la luz.
Trabajo: decisiones firmes antes del fin de semana.
Salud: descargá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 17, 28
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo y ganas de planear salidas.
Trabajo: ideas nuevas que prometen a futuro.
Salud: movimiento y aire libre te renuevan.
Números de la suerte: 8, 19, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad que te da seguridad.
Trabajo: objetivos claros y bien encaminados.
Salud: cuidá el descanso nocturno.
Números de la suerte: 10, 18, 25
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de libertad y comprensión mutua.
Trabajo: propuestas interesantes en puerta.
Salud: despejá la mente con actividades recreativas.
Números de la suerte: 6, 14, 23
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad que fortalece lazos.
Trabajo: intuición afinada para decidir.
Salud: priorizá el descanso emocional.
Números de la suerte: 5, 12, 27