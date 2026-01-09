Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

Este viernes llega con una energía que invita a cerrar la semana con mayor claridad emocional y decisiones prácticas. Es un buen día para ordenar prioridades, soltar tensiones y proyectar el fin de semana con expectativas positivas. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás bajar un cambio y escuchar más.

Trabajo: resolvés pendientes con rapidez.

Salud: evitá discusiones que te desgasten.

Números de la suerte: 3, 11, 24

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad y ganas de compartir tiempo de calidad.

Trabajo: jornada favorable para temas económicos.

Salud: cuidá excesos en comidas o bebidas.

Números de la suerte: 6, 14, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: mensajes o charlas que te sorprenden.

Trabajo: tu creatividad destraba situaciones.

Salud: descanso mental necesario.

Números de la suerte: 5, 18, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: buscás contención y afecto sincero.

Trabajo: cerrás la semana con sensación de alivio.

Salud: emociones intensas, cuidá tu ánimo.

Números de la suerte: 4, 12, 20

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: protagonismo y gestos románticos.

Trabajo: reconocimiento por tu esfuerzo.

Salud: buena energía si canalizás tensiones.

Números de la suerte: 7, 16, 29

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: necesitás certezas y claridad.

Trabajo: organización clave para terminar bien la semana.

Salud: evitá la autoexigencia excesiva.

Números de la suerte: 2, 15, 26

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y equilibrio en los vínculos.

Trabajo: acuerdos que avanzan favorablemente.

Salud: buscá momentos de relajación.

Números de la suerte: 1, 13, 21

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones profundas que salen a la luz.

Trabajo: decisiones firmes antes del fin de semana.

Salud: descargá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 17, 28

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo y ganas de planear salidas.

Trabajo: ideas nuevas que prometen a futuro.

Salud: movimiento y aire libre te renuevan.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad que te da seguridad.

Trabajo: objetivos claros y bien encaminados.

Salud: cuidá el descanso nocturno.

Números de la suerte: 10, 18, 25

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad y comprensión mutua.

Trabajo: propuestas interesantes en puerta.

Salud: despejá la mente con actividades recreativas.

Números de la suerte: 6, 14, 23

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad que fortalece lazos.

Trabajo: intuición afinada para decidir.

Salud: priorizá el descanso emocional.

Números de la suerte: 5, 12, 27