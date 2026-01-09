Pastafrola de membrillo: la receta clásica que nunca falla

La pastafrola de membrillo es una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía argentina y un verdadero clásico infaltable en las mesas familiares. Esta tarta dulce se caracteriza por su masa suave y mantecosa, su relleno de dulce de membrillo y el inconfundible enrejado de tiras que la corona.

Ideal para acompañar una ronda de mates o una merienda casera, la pastafrola combina simpleza y sabor en partes iguales. Es una de esas recetas que atraviesan generaciones, se prepara con ingredientes básicos y no requiere técnicas complejas ni largos tiempos de cocción.

Receta de pastafrola de membrillo

Ingredientes

3 tazas de harina leudante

100 g de manteca

1 taza de azúcar

3 huevos

Dulce de membrillo

Opcional: ralladura de limón y esencia de vainilla

Cómo preparar pastafrola de membrillo, paso a paso

Primero, precalentá el horno a 180 °C. En un bowl, colocá la harina leudante junto con la manteca fría cortada en cubos. Integrá con las manos hasta obtener una textura arenosa, procurando no derretir la manteca.

Luego, incorporá el azúcar y mezclá bien. Sumá los huevos y uní los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Si querés darle un toque extra de sabor, este es el momento ideal para agregar ralladura de limón o unas gotas de esencia de vainilla.

Dejá reposar la masa unos minutos. A continuación, cubrí el fondo y los bordes de una tartera previamente enmantecada y enharinada con tres cuartas partes de la masa. Sobre ella, distribuí el dulce de membrillo previamente ablandado con un poco de agua caliente o al microondas.

Con la masa restante, cortá tiras y armá el clásico enrejado sobre el relleno. Finalmente, llevá la pastafrola al horno y cociná durante 30 a 35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada.

El resultado será una pastafrola de membrillo dorada, sabrosa y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día, ya sea tibia o fría.