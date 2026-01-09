Tarot del colibrí: llega la justicia para sanar las heridas

Carta 1) El mago: inicios. Capacidad para plasmar los deseos en la realidad. Ilusión. Se poseen todas las herramientas.

Carta 2) Tres de espadas: dolor emocional. Traición. Sufrimiento.

Carta 3) La justicia: equidad. Orden. Ley. Verdad.

Mensaje final

La persona está sufriendo, hay mucho dolor en su corazón. Tal vez ha vivido una traición, o un dolor inmerecido que la ha herido profundamente. El tarot dice que esta persona es alguien con mucha pureza y bondad que siempre da lo mejor de sí y que no se merecía el maltrato recibido. Para ella llega la justicia divina a poner las cosas en su lugar. Cada quien tendrá lo que se merece como consecuencia de sus actos. Para este alguien llega un nuevo comienzo mágico donde todos sus deseos se harán realidad y viene justicia a sanar las heridas, a traer la equidad, la armonía y la verdad con su luz para iluminar de nuevo su vida. Es que no podía ser de otra manera, por su buen proceder cosechará una buenísima siembra. Que así sea!!