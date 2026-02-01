Brochette de pollo con verduras y panceta: sabor que conquista

Los brochettes de pollo y panceta son una opción deliciosa y muy fácil de preparar, ideales para disfrutar en familia o con amigos. Su combinación de pollo jugoso, panceta crujiente y verduras frescas los convierte en un plato lleno de sabor y color, perfecto para cualquier ocasión. Además, se cocinan rápido y se pueden acompañar con ensaladas, arroz o tu guarnición favorita, haciendo que cada bocado sea un verdadero placer.

Ingredientes:

Pechugas de pollo cortadas en cubos

Panceta en lonchas

Pimientos rojos y verdes en trozos

Cebolla en trozos

Champiñones enteros

Aceite vegetal o de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil picado

Preparación: