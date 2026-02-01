cocina

Brochette de pollo con verduras y panceta: sabor que conquista

Crujientes, jugosos y llenos de sabor, estos brochettes de pollo y panceta son perfectos para disfrutar en buena compañía.
domingo, 1 de febrero de 2026 · 11:14

Los brochettes de pollo y panceta son una opción deliciosa y muy fácil de preparar, ideales para disfrutar en familia o con amigos. Su combinación de pollo jugoso, panceta crujiente y verduras frescas los convierte en un plato lleno de sabor y color, perfecto para cualquier ocasión. Además, se cocinan rápido y se pueden acompañar con ensaladas, arroz o tu guarnición favorita, haciendo que cada bocado sea un verdadero placer.

Ingredientes:

  • Pechugas de pollo cortadas en cubos
  • Panceta en lonchas
  • Pimientos rojos y verdes en trozos
  • Cebolla en trozos
  • Champiñones enteros
  • Aceite vegetal o de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil picado

Preparación:

  1. Enrosca cada cubo de pollo con una tira de panceta.
  2. Ensarta en los pinchos alternando pollo, panceta, pimientos, cebolla y champiñones.
  3. Sazona con sal, pimienta y perejil. Agrega un chorrito de aceite si deseas.
  4. Precalienta la parrilla a fuego medio-alto y cocina los brochettes, dorando el pollo y dejando la panceta crujiente.
  5. Retira de la parrilla y sirve inmediatamente. Combina perfecto con ensalada fresca o arroz blanco.
