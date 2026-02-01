Horóscopo chino del domingo 1 de febrero de 2026: introspección y balance emocional

El domingo propone un clima sereno para mirar hacia adentro, ordenar emociones y prepararte con suavidad para lo que viene. Ideal para descansar sin culpas y escuchar la intuición.

Rata

Día reflexivo. En el amor, una charla tranquila aclara sentimientos. En lo personal, darte tiempo te devuelve claridad.

Buey

Domingo de estabilidad. En el amor, la rutina compartida reconforta. En lo personal, mantener hábitos simples te hace bien.

Tigre

Necesitás bajar un cambio. En el amor, evitá discusiones. En lo personal, el descanso consciente te recarga.

Conejo

Sensibilidad a flor de piel. En el amor, buscás contención. En lo personal, rodearte de calma te equilibra.

Dragón

Pausa necesaria. En el amor, soltar el control mejora el clima. En lo personal, descansar también es avanzar.

Serpiente

Intuición clara. En el amor, escuchá lo que sentís antes de hablar. En lo personal, ordenar pensamientos te da paz.

Caballo

Domingo tranquilo. En el amor, necesitás libertad emocional. En lo personal, hacer algo a tu ritmo te renueva.

Cabra

Jornada sensible y dulce. En el amor, un gesto afectivo sana. En lo personal, cuidarte emocionalmente es prioridad.

Mono

Descanso mental. En el amor, el humor suave conecta. En lo personal, desconectar un poco te hace bien.

Gallo

Orden interno. En el amor, expresar lo que necesitás mejora el vínculo. En lo personal, planificar sin presión te calma.

Perro

Afectos sinceros. En el amor, buscás seguridad emocional. En lo personal, estar con quien querés te fortalece.

Cerdo

Cierre de semana armonioso. En el amor, la conexión es profunda. En lo personal, agradecer lo vivido te deja en equilibrio.