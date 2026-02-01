astrologia
Horóscopo chino del domingo 1 de febrero de 2026: introspección y balance emocional
El domingo propone un clima sereno para mirar hacia adentro, ordenar emociones y prepararte con suavidad para lo que viene. Ideal para descansar sin culpas y escuchar la intuición.
Rata
Día reflexivo. En el amor, una charla tranquila aclara sentimientos. En lo personal, darte tiempo te devuelve claridad.
Buey
Domingo de estabilidad. En el amor, la rutina compartida reconforta. En lo personal, mantener hábitos simples te hace bien.
Tigre
Necesitás bajar un cambio. En el amor, evitá discusiones. En lo personal, el descanso consciente te recarga.
Conejo
Sensibilidad a flor de piel. En el amor, buscás contención. En lo personal, rodearte de calma te equilibra.
Dragón
Pausa necesaria. En el amor, soltar el control mejora el clima. En lo personal, descansar también es avanzar.
Serpiente
Intuición clara. En el amor, escuchá lo que sentís antes de hablar. En lo personal, ordenar pensamientos te da paz.
Caballo
Domingo tranquilo. En el amor, necesitás libertad emocional. En lo personal, hacer algo a tu ritmo te renueva.
Cabra
Jornada sensible y dulce. En el amor, un gesto afectivo sana. En lo personal, cuidarte emocionalmente es prioridad.
Mono
Descanso mental. En el amor, el humor suave conecta. En lo personal, desconectar un poco te hace bien.
Gallo
Orden interno. En el amor, expresar lo que necesitás mejora el vínculo. En lo personal, planificar sin presión te calma.
Perro
Afectos sinceros. En el amor, buscás seguridad emocional. En lo personal, estar con quien querés te fortalece.
Cerdo
Cierre de semana armonioso. En el amor, la conexión es profunda. En lo personal, agradecer lo vivido te deja en equilibrio.