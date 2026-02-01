astrologia

Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero de 2026: introspección, calma y renovación

domingo, 1 de febrero de 2026 · 09:46

El domingo invita a bajar el ritmo, cerrar la semana con serenidad y conectar con lo emocional. Es un buen día para descansar, reflexionar y recargar energías antes de comenzar una nueva etapa.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás comprensión y calma.
Trabajo: soltá las exigencias.
Salud: recuperá energías.

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad y disfrute de lo simple.
Trabajo: dejá pendientes para mañana.
Salud: bienestar corporal.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: diálogo tranquilo.
Trabajo: desconexión mental.
Salud: descanso reparador.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: contención emocional.
Trabajo: no te exijas.
Salud: cuidá tu energía.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: protagonismo relajado.
Trabajo: soltá el control.
Salud: equilibrio interno.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad interna.
Trabajo: orden mental sin presión.
Salud: relajá el cuerpo.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía cotidiana.
Trabajo: descanso necesario.
Salud: buscá balance.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones profundas.
Trabajo: pausa reparadora.
Salud: liberá tensiones.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: ganas de compartir.
Trabajo: mente libre.
Salud: aire libre.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: tranquilidad emocional.
Trabajo: desconexión total.
Salud: cuidá el descanso.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de espacio personal.
Trabajo: soltá obligaciones.
Salud: despejá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad equilibrada.
Trabajo: dejá fluir.
Salud: serenidad interior.

