Pimientos rellenos: un plato colorido y lleno de sabor

Los pimientos rellenos son una opción ideal para quienes buscan un plato vistoso, nutritivo y fácil de preparar. Con su mezcla de carne, arroz y verduras, este plato combina sabores y texturas, y se puede adaptar a versiones vegetarianas o más ligeras según tu preferencia. Perfecto para una comida familiar o para sorprender a tus invitados, los pimientos rellenos se destacan tanto por su sabor como por su presentación.

Ingredientes:

4 pimientos grandes

500 g de carne molida

1 taza de arroz cocido

1 cebolla mediana, picada finamente

2 dientes de ajo, picados

1 zanahoria mediana, rallada

1/2 taza de maíz dulce

1/2 taza de queso rallado

1 lata de tomate triturado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Especias al gusto (pimentón, comino, orégano)

Preparación:

Preparar los pimientos:

Lava los pimientos y corta la parte superior (la tapa). Retira las semillas y las membranas blancas.

Hierve agua en una olla grande y blanquea los pimientos y las tapas por 3 minutos. Escurre y reserva.

Preparar el relleno:

En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

Añade la carne molida, salpimienta y cocina hasta dorar.

Incorpora la zanahoria rallada y el maíz; cocina unos minutos más.

Mezcla el arroz cocido con la carne y las verduras, ajusta las especias y cocina todo junto un par de minutos. Retira del fuego.

Rellenar los pimientos:

Rellena cada pimiento con la mezcla, compactando bien.

Si deseas, espolvorea con queso rallado y coloca las tapas encima o resérvalas para servir aparte.

Cocinar los pimientos:

Precalienta el horno a 180°C (350°F).

Vierte el tomate triturado en una fuente para horno y coloca los pimientos rellenos encima.

Hornea 25-30 minutos, hasta que los pimientos estén tiernos y el queso fundido.

Consejos para servir:

Los pimientos rellenos se pueden disfrutar como plato principal o acompañamiento. Combínalos con una ensalada fresca o un poco de pan crujiente. Además, son perfectos para preparar con anticipación y recalentar durante la semana.