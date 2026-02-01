Pimientos rellenos: un plato colorido y lleno de sabor

cocina
Pimientos rellenos: un plato colorido y lleno de saborSabores y color en cada bocado de pimiento relleno.
Los pimientos rellenos son una opción ideal para quienes buscan un plato vistoso, nutritivo y fácil de preparar. Con su mezcla de carne, arroz y verduras, este plato combina sabores y texturas, y se puede adaptar a versiones vegetarianas o más ligeras según tu preferencia. Perfecto para una comida familiar o para sorprender a tus invitados, los pimientos rellenos se destacan tanto por su sabor como por su presentación.
Ingredientes:
- 4 pimientos grandes
- 500 g de carne molida
- 1 taza de arroz cocido
- 1 cebolla mediana, picada finamente
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 zanahoria mediana, rallada
- 1/2 taza de maíz dulce
- 1/2 taza de queso rallado
- 1 lata de tomate triturado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Especias al gusto (pimentón, comino, orégano)
Preparación:
Preparar los pimientos:
Lava los pimientos y corta la parte superior (la tapa). Retira las semillas y las membranas blancas.
Hierve agua en una olla grande y blanquea los pimientos y las tapas por 3 minutos. Escurre y reserva.
Preparar el relleno:
En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
Añade la carne molida, salpimienta y cocina hasta dorar.
Incorpora la zanahoria rallada y el maíz; cocina unos minutos más.
Mezcla el arroz cocido con la carne y las verduras, ajusta las especias y cocina todo junto un par de minutos. Retira del fuego.
Rellenar los pimientos:
Rellena cada pimiento con la mezcla, compactando bien.
Si deseas, espolvorea con queso rallado y coloca las tapas encima o resérvalas para servir aparte.
Cocinar los pimientos:
Precalienta el horno a 180°C (350°F).
Vierte el tomate triturado en una fuente para horno y coloca los pimientos rellenos encima.
Hornea 25-30 minutos, hasta que los pimientos estén tiernos y el queso fundido.
Consejos para servir:
Los pimientos rellenos se pueden disfrutar como plato principal o acompañamiento. Combínalos con una ensalada fresca o un poco de pan crujiente. Además, son perfectos para preparar con anticipación y recalentar durante la semana.