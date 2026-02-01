Receta de chucrut casero: saludable, económico y lleno de sabor

cocina
Receta de chucrut casero: saludable, económico y lleno de saborTodo lo que tenés que saber para hacer chucrut casero de forma simple y segura.
El chucrut es un alimento fermentado tradicional de la cocina europea, elaborado a base de col y sal. En los últimos años ganó popularidad en todo el mundo no solo por su sabor ácido y refrescante, sino también por sus múltiples beneficios para la salud, especialmente para el sistema digestivo. Rico en probióticos naturales, vitaminas y enzimas, el chucrut es un excelente aliado para incorporar a una alimentación equilibrada.
En esta guía te explicamos cómo hacer chucrut casero de forma sencilla, con pocos ingredientes y sin necesidad de equipos especiales, para que puedas disfrutarlo en casa.
Ingredientes
- 1 repollo grande (blanco o verde)
- 2 a 3 cucharadas de sal marina sin refinar
Preparación paso a paso
Preparación de la col
Lava bien el repollo y retira las hojas exteriores que estén dañadas. Córtalo en cuartos y elimina el tronco central. Luego, corta cada cuarto en tiras finas, lo más parejas posible, para facilitar una fermentación uniforme.
Salado y masaje
Coloca la col cortada en un recipiente amplio y añade la sal. Con las manos limpias, masajea la col durante 5 a 10 minutos. Este proceso es clave: la sal ayuda a extraer el jugo natural de la col, formando la salmuera necesaria para la fermentación.
Fermentación
Transfiere la col junto con el líquido liberado a un frasco de vidrio limpio. Presiona firmemente para que quede bien compacta y completamente cubierta por la salmuera. Es fundamental que la col permanezca sumergida para evitar la aparición de moho. Si es necesario, utiliza un peso de fermentación o un objeto limpio y pesado para mantenerla bajo el líquido.
Almacenamiento y control
Cierra el frasco sin ajustar completamente la tapa y colócalo en un lugar fresco y oscuro, como un armario o despensa. Durante los primeros días, revisa el contenido y presiona la col si sube, asegurándote de que siempre quede cubierta por la salmuera.
Tiempo de fermentación
El proceso de fermentación puede variar según la temperatura ambiente y el sabor deseado. Por lo general, el chucrut está listo entre las 2 y 4 semanas. Se recomienda probarlo periódicamente. Cuando alcance el nivel de acidez que te guste, guárdalo en la heladera para frenar la fermentación.
Consejos extra
- Usá siempre sal sin yodo para no interferir en la fermentación.
- Si aparece una capa blanca en la superficie, suele ser levadura natural y no moho: se puede retirar sin problema.
- El chucrut casero puede conservarse en frío durante varios meses.