Receta de chucrut casero: saludable, económico y lleno de sabor

El chucrut es un alimento fermentado tradicional de la cocina europea, elaborado a base de col y sal. En los últimos años ganó popularidad en todo el mundo no solo por su sabor ácido y refrescante, sino también por sus múltiples beneficios para la salud, especialmente para el sistema digestivo. Rico en probióticos naturales, vitaminas y enzimas, el chucrut es un excelente aliado para incorporar a una alimentación equilibrada.

En esta guía te explicamos cómo hacer chucrut casero de forma sencilla, con pocos ingredientes y sin necesidad de equipos especiales, para que puedas disfrutarlo en casa.

Ingredientes

1 repollo grande (blanco o verde)

2 a 3 cucharadas de sal marina sin refinar

Preparación paso a paso

Preparación de la col

Lava bien el repollo y retira las hojas exteriores que estén dañadas. Córtalo en cuartos y elimina el tronco central. Luego, corta cada cuarto en tiras finas, lo más parejas posible, para facilitar una fermentación uniforme.

Salado y masaje

Coloca la col cortada en un recipiente amplio y añade la sal. Con las manos limpias, masajea la col durante 5 a 10 minutos. Este proceso es clave: la sal ayuda a extraer el jugo natural de la col, formando la salmuera necesaria para la fermentación.

Fermentación

Transfiere la col junto con el líquido liberado a un frasco de vidrio limpio. Presiona firmemente para que quede bien compacta y completamente cubierta por la salmuera. Es fundamental que la col permanezca sumergida para evitar la aparición de moho. Si es necesario, utiliza un peso de fermentación o un objeto limpio y pesado para mantenerla bajo el líquido.

Almacenamiento y control

Cierra el frasco sin ajustar completamente la tapa y colócalo en un lugar fresco y oscuro, como un armario o despensa. Durante los primeros días, revisa el contenido y presiona la col si sube, asegurándote de que siempre quede cubierta por la salmuera.

Tiempo de fermentación

El proceso de fermentación puede variar según la temperatura ambiente y el sabor deseado. Por lo general, el chucrut está listo entre las 2 y 4 semanas. Se recomienda probarlo periódicamente. Cuando alcance el nivel de acidez que te guste, guárdalo en la heladera para frenar la fermentación.

Consejos extra