Cinco razas de perros que no son para todos los hogares

La elección de una mascota debe hacerse con responsabilidad y realismo. Un veterinario advirtió que algunas razas, aunque populares, pueden implicar altos costos, problemas de salud o necesidades difíciles de cubrir en la vida cotidiana.

Adoptar un perro no es solo una cuestión de gusto o apariencia. Requiere evaluar el tiempo disponible, el espacio del hogar y la capacidad económica para afrontar cuidados veterinarios, alimentación y ejercicio. En ese sentido, el veterinario sudafricano Amir Anwary se volvió viral tras publicar un video en el que alerta sobre cinco razas de perros que no son recomendables para todos los hogares, especialmente en contextos urbanos.

El especialista aclara que no se trata de razas “malas”, sino de perros con necesidades específicas que, si no son cubiertas, pueden derivar en problemas de salud, estrés, conductas destructivas y elevados gastos.

Perro salchicha

Aunque son cariñosos y populares, los perros salchicha tienen una estructura corporal que los vuelve propensos a la enfermedad del disco intervertebral, una patología grave de la columna. El riesgo aumenta si presentan sobrepeso. Además, pueden ser testarudos, ladradores y sufrir ansiedad por separación. Anwary recomienda esta raza solo para hogares que puedan garantizar control de peso y ejercicio moderado.

Bulldog francés

El bulldog francés es una de las razas más demandadas, pero su anatomía braquicéfala genera problemas respiratorios crónicos, además de afecciones en la piel y la columna. Estas condiciones implican visitas frecuentes al veterinario y tratamientos costosos. A esto se suma su elevado precio de compra, lo que lo convierte en una opción poco accesible para muchos hogares.

Border collie

Reconocidos por su inteligencia, los border collies tienen un nivel de energía muy alto. Necesitan ejercicio intenso diario y estimulación mental constante. Sin estas actividades, pueden desarrollar ansiedad, nerviosismo o conductas destructivas. No son recomendables para departamentos pequeños ni para personas con poco tiempo libre.

Pastor belga malinois

Utilizado en fuerzas policiales y militares, el pastor belga malinois es un perro de trabajo por excelencia. Requiere entrenamiento permanente y una gran demanda física. Anwary lo define como “una máquina” que suele desbordar a los hogares comunes, especialmente en entornos urbanos donde no puede descargar su energía.

Labrador retriever

Aunque es una de las razas más familiares y amigables, el labrador retriever tiene una fuerte predisposición genética a la obesidad. Su apetito constante y la falta de autocontrol alimentario pueden derivar en diabetes, problemas articulares y enfermedades metabólicas. Necesita una dieta estricta y ejercicio regular para mantenerse saludable.

Antes de elegir un perro, el veterinario recomienda consultar con profesionales o refugios, evaluar las rutinas familiares y priorizar la adopción responsable. Elegir una mascota compatible con el estilo de vida del hogar es clave para garantizar su bienestar y evitar futuros abandonos.