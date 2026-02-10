Cómo hacer brownies caseros fáciles y bien chocolatosos

cocina
Cómo hacer brownies caseros fáciles y bien chocolatososUna receta fácil y rápida para preparar brownies caseros bien húmedos y llenos de sabor a chocolate.
Preparar brownies caseros es una de las formas más simples y efectivas de disfrutar un postre bien chocolatoso sin complicarse en la cocina. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, esta receta permite lograr brownies crujientes por fuera y húmedos por dentro, ideales para acompañar una merienda, compartir en familia o darse un gusto en cualquier momento del día.
Ingredientes
- 1 taza de azúcar (200 g)
- 1/2 taza de harina de trigo (120 g)
- 1/2 taza de manteca sin sal (115 g)
- 2 huevos grandes
- 1/3 taza de cacao en polvo sin azúcar (40 g)
- 1/4 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1/2 taza de chips de chocolate (opcional)
- 1/2 taza de nueces picadas (opcional)
Paso a paso: cómo preparar brownies caseros
1. Preparación inicial
Precalentá el horno a 175 °C. Engrasá un molde cuadrado de 20 cm o forralo con papel manteca para facilitar el desmolde.
2. Mezclar los ingredientes secos
En un bol, combiná la harina, el cacao en polvo, la sal y el polvo de hornear. Reservá.
3. Derretir la manteca
Derretí la manteca en el microondas o a baño María. Colocala en un bol amplio.
4. Incorporar el azúcar y los huevos
Agregá el azúcar a la manteca derretida y mezclá bien. Sumá los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. Añadí la vainilla.
5. Unir todo
Incorporá los ingredientes secos a la preparación húmeda. Mezclá suavemente hasta lograr una masa homogénea. Si querés, agregá los chips de chocolate y las nueces.
6. Horneado
Volcá la mezcla en el molde y emparejá la superficie. Llevá al horno entre 20 y 25 minutos. El palillo debe salir con algunas migas húmedas.
7. Enfriar y servir
Dejá enfriar en el molde, cortá en cuadrados y serví.
Consejos para que los brownies salgan perfectos
- No sobremezclar: batí solo hasta integrar para lograr una textura bien húmeda.
- Personalizá la receta: podés sumar chocolate blanco, dulce de leche o una pizca de café instantáneo para potenciar el sabor.
- Controlá el horno: no los cocines de más si querés brownies tipo fudgy.