Cómo hacer brownies caseros fáciles y bien chocolatosos

Preparar brownies caseros es una de las formas más simples y efectivas de disfrutar un postre bien chocolatoso sin complicarse en la cocina. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, esta receta permite lograr brownies crujientes por fuera y húmedos por dentro, ideales para acompañar una merienda, compartir en familia o darse un gusto en cualquier momento del día.

Ingredientes

1 taza de azúcar (200 g)

1/2 taza de harina de trigo (120 g)

1/2 taza de manteca sin sal (115 g)

2 huevos grandes

1/3 taza de cacao en polvo sin azúcar (40 g)

1/4 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 taza de chips de chocolate (opcional)

1/2 taza de nueces picadas (opcional)

Paso a paso: cómo preparar brownies caseros

1. Preparación inicial

Precalentá el horno a 175 °C. Engrasá un molde cuadrado de 20 cm o forralo con papel manteca para facilitar el desmolde.

2. Mezclar los ingredientes secos

En un bol, combiná la harina, el cacao en polvo, la sal y el polvo de hornear. Reservá.

3. Derretir la manteca

Derretí la manteca en el microondas o a baño María. Colocala en un bol amplio.

4. Incorporar el azúcar y los huevos

Agregá el azúcar a la manteca derretida y mezclá bien. Sumá los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. Añadí la vainilla.

5. Unir todo

Incorporá los ingredientes secos a la preparación húmeda. Mezclá suavemente hasta lograr una masa homogénea. Si querés, agregá los chips de chocolate y las nueces.

6. Horneado

Volcá la mezcla en el molde y emparejá la superficie. Llevá al horno entre 20 y 25 minutos. El palillo debe salir con algunas migas húmedas.

7. Enfriar y servir

Dejá enfriar en el molde, cortá en cuadrados y serví.

Consejos para que los brownies salgan perfectos